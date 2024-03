Probleme, Probleme, Probleme in Helldivers 2: Neuestes Update sorgt für Frust

Ein neues Update sollte in dieser Woche eigentlich verhindern, dass ihr euch in Helldivers 2 versehentlich selbst mit einem Mech in die Luft jagt.

So gänzlich funktioniert das allerdings nicht, wie sich nach dem Update herausgestellt hat. Und es kamen noch andere Probleme hinzu.

Probleme an der Frontlinie

Seit der Veröffentlichung des Updates treten gehäuft Abstürze auf. Aktuell ist man darum bemüht, dieses Problem zu lösen.

"Wir wissen, dass viele von euch im Moment mit vielen Abstürzen zu kämpfen haben (was anscheinend mit dem heute veröffentlichten Patch zusammenhängt, der zumindest das Problem der anhaltenden Freundschaftsanfragen für viele Spieler gelöst hat", heißt es auf Discord.

"Unser Team ist gerade dabei, die Angelegenheit zu klären. Wir sind in Alarmbereitschaft und halten euch über alle Änderungen auf dem Laufenden. Es tut uns sehr leid, dass wir euch nicht mit dem glorreichen Gefühl des Bug- und Bot-Stampfens versorgen können, und wir hoffen, das Spiel so bald wie möglich stabiler zu machen."

Auf Reddit berichten viele Spielerinnen und Spieler davon, dass sie mitten im Einsatz oder, was noch frustrierender ist, kurz vor Ende Abstürze erlebt haben.

Auch bei der Berücksichtigung eurer Bemühungen im Krieg gibt es aktuell Probleme, sodass eure Erfolge nicht für den Kriegsverlauf gewertet werden.

Und dann sind da noch die anfangs erwähnten Mechs. Das Update hat zwar manche Probleme gelöst, aber es kommt immer noch vor, dass sich Mechs selbst in die Luft jagen. Das könnt ihr etwa im oben eingebetteten Video sehen.

Hoffen wir, dass die Probleme bald gelöst werden können.