Helldivers 2: Vernichtungspanzer eliminieren – so könnt ihr Annihilator Tanks finden und zerstören

Eliminiere 2 Vernichtungspanzer (Annihilator Tank) in Helldivers 2 ist einer der persönlichen Befehle (Personal Order), denen ihr euch in der Rotation der täglichen Aufgaben stellen müsst. Zur Belohnung gibt wieder ein paar Medaillen, die ihr für neue Ausrüstung und Waffen ausgeben könnt. Damit ihr die Aufgabe schnell erledigen könnt, zeigen wir euch auf dieser Seite, wo ihr Annihilator Tanks finden und wie ihr die Vernichtungspanzer leicht zerstören könnt.

Helldivers 2 Annihilator Tank Fundorte auf der Map

Den Panzern der Automatons könnt ihr erst ab der Schwierigkeitsstufe „Mittel“ begegnen, allerdings kommen sie hier eher selten. Ihr werdet ihnen aber häufiger begegnen, wenn ihr entweder mit mehr Helldivers im Team unterwegs seid oder die Schwierigkeitsstufe erhöht. Wir raten dazu, erst einmal ein Team aufzufüllen, ehe ihr die Schwierigkeit erhöht, denn in der Gruppe ist es auch deutlich leichter, die Panzer auseinanderzunehmen.

Unabhängig vom Schwierigkeitsgrad und Spieleranzahl könnt ihr Annihilator Tanks in so gut wie allen roten Sektoren der Karte finden (der rote Bereich der Roboter links auf der Karte des Galaktischen Krieges). Vernichtungspanzer findet ihr vor allem in der Nähe von Automaton-Basen und -Fabriken, wo sie hergestellt und zur Verteidigung eingesetzt werden, sie können aber auch auf höheren Schwierigkeitsstufen von Landungsschiffen abgeworfen werden, wenn die Roboter offensiv vorgehen.

Vernichtungspanzer könnt ihr in allen roten Zonen der Helldivers 2 Karte finden, allerdings erst am dem Schwierigkeitsgrad "Mittel".

Achtung: Wie bei den Verwüstern in Helldivers 2 gibt es auch von den Panzern zwei unterschiedliche Versionen: die „Vernichtungspanzer“ und die „Shredder Tanks“. Ihr könnt sie relativ leicht anhand ihrer Bewaffnung unterscheiden: Die Vernichtungspanzer sind etwas flacher und haben eine große Kanone, die sich 360-Grad drehen kann, plus zwei nach vorn gerichtete Laser-Maschinengewehre, die nur in einem kleinen kegelförmigen Bereich vor dem Panzer gefährlich sind. Die Shredder Tanks haben dagegen ein schnell feuerndes vierfach Lasergewehr auf dem 360-Grad-Turm und sind etwas höher.

Vernichtungspanzer und Schredderpanzer könnt ihr in Helldivers 2 leicht anhand ihrer Bewaffnung unterscheiden: Vernichtungspanzer (links) = große Kanone, Schredderpanzer (rechts) = Vierlingslasergeschütz.

Tipp: Absolviert am besten planetare Verteidigungsmissionen. Hier geht es nur darum, die angreifenden Automaton-Streitkräfte zu eliminieren, zu denen auf höherer Schwierigkeitsstufe auch Panzer gehören. Verteidigungsmissionen sind relativ einfach, da ihr euch mit Türmen, Minen und anderen defensiven Mitteln verschanzen und euch gute Positionen könnt.

