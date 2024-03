Helldivers 2: Schneller Medaillen freischalten – so geht’s!

In Helldivers 2 gibt es viele verschiedene Wahrungen, die allesamt unterschiedliche Dinge freischalten. Die Medaillen sind nur eine von vier. Bei Über-Credits handelt es sich um die Premiumwährung, Anforderungsscheine sind das gelbe “R”, mit denen ihr im Schiffsmanagement Stratagems (“Taktikausrüstung”) freischaltet und mit Proben (grüne, orange und pinke Symbole) rüstet ihr euren Zerstörer auf.

Die goldenen Medaillen haben einen gravierten Totenkopf in der Mitte. Ihr gebt sie in den Battle Passes, hier Kriegsanleihen genannt, für neue Waffen, Ausrüstung und kosmetische Dinge wie Emotes aus. Ruft dazu das Kaufmenü “Akquisitionen” mit der R-Taste (Quadrat auf PS5) auf. Deshalb sind Medaillen für euren Fortschritt ziemlich wichtig. Um möglichst schnell an diese wertvollen Klunker zu kommen, müsst ihr wissen, wo sie sich verstecken.

Medaillen in Helldivers 2 farmen – Anleitung

Medaillen für Missionen erhalten

Medaillen bekommt ihr auf verschiedene Arten. Die Erste und Offensichtlichste ist als Belohnung für das Absolvieren von Operationen beziehungsweise Missionen. Die Menge der Medaillen, die das Spiel ausschüttet, hängt vom Schwierigkeitsgrad ab. Auf “Trivial” gibt es eine Medaille pro Mission, auf Leicht zwei. Ab “Mittel” gibt es Operationen mit zwei Unter-Missionen, für die ihr erst zwei, dann vier Medaillen erhaltet. Auf “Anspruchsvoll” sind es dann drei und fünf Medaillen, bevor es auf “Schwer” Operationen mit drei Unter-Missionen gibt. Hier setzte es dann vier, sechs und acht Medaillen, und so weiter.

Medaillen in Missionen finden

Auch in den Einsätzen selbst könnt ihr Medaillen finden. Wie schon bei den Über-Credits stecken sie zufallsbasiert etwa in abgestürzten Drohnen, deren Notsignal ihr schon von Weitem als blinkende Lichtsäule in den Himmel hinaufschießen seht, oder in vergrabenen, farbigen Containern, die ihr sprengen könnt. Auch Bunker finden man häufig, deren Tore man nur öffnen kann, wenn zwei Spielende zusammen je einen Schalter links und rechts des Tors drücken. Haltet eure Augen offen, wenn ihr in Missionen unterwegs seid und wagt euch auch mal, euch auch abseits eures Missionsziels umzuschauen!

Befehle befolgen und Medaillen verdienen

In Helldivers 2 gibt es Befehle. Dabei handelt es sich um periodisch wechselnde Nebenziele, die ihr missionsübergreifend erfüllen könnt. Zwei Arten von Befehlen könnt ihr absolvieren: Der Generalbefehl läuft mehrere Tage. Während seiner Dauer müssen alle Helldivers dieser Welt etwa bestimmte Planeten befreit haben. Gelingt das, erhält man satte 45 Medaillen. Und dann sind da noch die persönlichen Befehle. Sie wechseln alle 24 Stunden. Hierbei müsst ihr meist eine bestimmte Menge einer gewissen Gegnerart besiegen oder mit einer bestimmten Waffe oder einem speziellen Stratagem Feinde auslöschen. Täglich könnt ihr euch so weitere 15 Medaillen verdienen.

