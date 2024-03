Helldivers 2: Generalbefehle – Alles über Major Orders und ihre Belohnungen

Was sind Generalbefehle (Major Orders) in Helldivers 2? Generalbefehle ähneln euren täglichen Aufgaben, allerdings sind sie – wie der Name schon andeutet – Großaufträge, die über mehrere Tage laufen und sich an alle Spieler richten. Ihr könnt es quasi als eine kollektive Wochenaufgabe ansehen. Dementsprechend sind für den erfolgreichen Abschluss eines Generalbefehls auch alle Helldivers gefragt, nicht nur ihr allein. Jeder Generalbefehl gibt ein bestimmtes Ziel vor, das alle Helldivers innerhalb des Zeitlimits erreichen müssen. Beispielsweise gilt es einen oder mehrere spezifische Planeten von den Robotern oder Käfern zurückzuerobern und / oder sie bis zum Ende des Befehls zu verteidigen, eine bestimmte Anzahl an Verteidigungskampagnen gegen Roboter / Käfer abzuschließen, eine bestimmte Anzahl von spezifischen schweren Gegnern zu eliminieren und so weiter. Den aktuellen Generalbefehl in Helldivers 2 könnt ihr jederzeit einsehen, indem das "Befehle"-Menü mit der ESC-Taste (PC) respektive dem Menü-Button des Controllers öffnet. Auf der rechten Seite findet ihr dann eure Befehle mit den jeweiligen Zielen und der verbleibenden Zeit, um diese zu erreichen. Wenn ihr bei der Erfüllung des Generalbefehls mitwirken wollt (das macht ihr am besten im Team mit anderen Spielern), müsst ihr euch nur zum Kriegstisch auf eurem Schiff begeben. Dort werdet ihr - sofern ihr zum ersten mal mit dem Tisch interagiert, seit der neue Befehl raus ist - über den neuen Generalbefehl aufgeklärt und auf der Karte auch gleich zum richtigen System / Planeten verwiesen. Über den Kriegstisch könnt ihr am Generalbefehl in Helldivers 2 teilnehmen. Zurück zum Helldivers 2 Generalbefehle Inhaltsverzeichnis

Wann und wie bekommt man die Belohnung für Generalbefehle (Major Order Rewards)? Jeder Helldiver, der seinen Teil zur Mission des Generalbefehls beiträgt und für dessen Erfolg sorgt, erhält beim Ablauf des Timers für den Generalbefehl und bei Erfüllung der Missionsziele die Belohnung. Durch ein Popup-Fenster wird euch dann im Spiel mitgeteilt, dass ihr eure Belohnung bekommen habt. Mit solch einer Nachricht solltet ihr Empfangen werden, wenn ihr einen Generalbefehl in Helldivers 2 erfolgreich abgeschlossen habt. Zumindest sollte es so sein, es gibt an diesem Punkt nämlich gerne Probleme. Das kann mit der hohen Auslastung der Server zusammenhängen – in diesem Fall hilft es häufig, das Spiel neu zu starten (oftmals mit ein paar Minuten Wartezeit) –, es kann aber auch an größeren Problemen liegen, an denen die Entwickler arbeiten (siehe Helldivers 2 Major Order no Reward – Ihr habt eure Generalbefehl-Belohnung nicht bekommen?). Es kann aber auch sein, dass Spieler die Missionsziele nicht genau lesen und / oder verstanden haben. Das war beispielsweise beim Generalbefehl „... mindestens 8 Verteidigungskampagnen gegen die Roboter...“ der Fall. Hier galt es „Kampagnen“ und nicht einzelne „Missionen“ abzuschließen, was einige Spieler verwechselt und sich deshalb gewundert haben, wieso sie keinen Fortschritt erzielen. Auch bei der Major Order zur Verteidigung von Heeth und Angel’s Venture gab es oft ein Verständnisproblem. Zwar wurden die beiden Planeten relativ schnell zu 100 % befreit, doch damit war die Aufgabe noch nicht abgeschlossen, denn in der Missionsbeschreibung war klar gefordert, dass beide Planeten bei „Ende des Generalbefehls unter der Kontrolle der Super-Erde stehen“ müssen. Sprich: Es reichte nicht, die Planeten einmal zu 100 % zu erobern, sie mussten dauerhaft bis zum Ablauf des Timers verteidigt werden, denn die Käfer haben stets versucht, die Kontrolle wieder zurückzuerlangen. Zurück zum Helldivers 2 Generalbefehle Inhaltsverzeichnis

Kein Fortschritt bei Generalbefehl – das könnt ihr tun Solltet ihr das Problem haben, dass ihr keine Fortschritte beim Generalbefehl erzielt, kann das verschiedene Ursachen haben. Zunächst solltet ihr sicherstellen, dass ihr Aufgabe richtig verstanden habt, denn hier kann es schon mal zu Verwechslungen kommen (siehe Wann und wie bekommt man die Belohnung für Generalbefehle. Davon abgesehen kann es durchaus zu Fehlern bei der Fortschrittsverfolgung kommen (Major Orders not progressing), da die Entwickler noch mit einigen Bugs zu kämpfen haben, die aber der nach und nach beseitigt werden (wie der Armor Bug). Solltet ihr also keine Fortschritte erzielen, obwohl ihr alles richtig macht, könnt ihr ein paar Methoden ausprobieren, die das Problem beheben können: Hört sich zwar abgedroschen an, aber im Fall von Helldivers 2 Problemen funktioniert es erstaunlich oft: Startet das Spiel neu. Solltet ihr im Hauptmenü euren Fortschritt nicht sehen könnt, wurde die Fortschrittsverfolgung wohl nicht korrekt geladen, was sich mit einem Neustart beheben lässt. Verzichtet aber auf einen Neustart, während ihr gerade eine Community-Mission absolviert, das schafft oft nur andere Probleme. Spielt ihr auf der Konsole, kann auch ein Neustart der Konsole helfen, um den Speicher zu leeren.

Spielt Großaufträge im Koop-Modus. Ihr könnt sie zwar Solo bestreiten, allerdings sind diese Missionen als großes Community-Event speziell darauf ausgelegt, dass sie von vielen Teams erledigt werden. Dementsprechend ist auch die Fortschrittsverfolgung gepoolt.

Beendet Helldivers 2 nach Möglichkeit immer auf normalem Weg. Sprich: Schießt das Spiel nicht einfach ab, da es dabei zu Datenverlust, beschädigten Dateien und im Falle von Großbefehlen auch zu Fehlern bei der Fortschrittsverfolgung kommen kann. Auch Verbindungsabbrüche zum Server können diese Probleme verursachen.

Spielt immer die aktuelle Version von Helldivers 2. Das automatische Update sollte eigentlich immer aktiv sein. Falls nicht, solltet ihr es aktivieren, da die Entwickler gerade jede Woche neue Updates und Bugfixes nachschieben.

Wenn nichts anderes funktioniert, solltet ihr die Missionen noch einmal wiederholen, auch wenn ihr sie bereits abgeschlossen habt. Das ist eine sichere Methode, euren Fortschritt zurückzusetzen. Teilweise haben Spieler auch davon berichtet, dass das Abschließen von zusätzlichen Missionen und Nebenquests das Spiel dazu zwingt, den Fortschritt zu verfolgen.

Stellen sicher, dass eure Verbindung stabil ist. Langsames Internet oder instabile WLAN-Verbindungen können die Fortschrittsverfolgung beeinträchtigen, da die Kommunikation zum Server und der Datenabgleich nicht hinterherkommt.

Sollte alles nichts helfen, solltet ihr euch mit dem Support in Verbindung setzen. Eventuell gibt es ja bereits ein bekanntes Problem, das ihr nun ebenfalls habt, an dem bereits gearbeitet wird. In diesem Fall hilft dann nur Warten, bis ein Bugfix aufgespielt wird. Zurück zum Helldivers 2 Generalbefehle Inhaltsverzeichnis