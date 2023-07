Henry Cavills Abschied von Geralt rückt näher, im Trailer zur zweiten Hälfte von The Witcher Season 3

Henry Cavills letzte Folgen als Geralt von Rivia nähern sich mit großen Schritten. Mit der nächsten Staffel übergibt er seine irritierende Perücke an Liam Hemsworth, auf dass sie auf seinem Haupt weniger irritierend wirken möge.

Im Anlauf auf die zweite Hälfte der dritten Staffel hat Netflix nun einen neuen Trailer herausgebracht, den ihr unten anschauen könnt.

Season 3 lieferte Ende Juni fünf neue Episoden und liefert die letzten drei am 27. Juli.

Ich bin nie so richtig warmgeworden mit der Serie. Für mich sah das zu sehr nach Cosplay aus und auch in Sachen Drehbuch war es mir zu sehr B-Ware, die den brillanten Spielen nicht gerecht wurde.

Bisher noch unklar ist mir, wie Cavills Witcher aus der Show ausscheiden wird. Ich nehme gerne jeglichen Tipp entgegen. Wird Hemsworth einfach in dieselbe Rolle schlüpfen und hoffen, dass niemand den Austausch der Schauspieler bemerkt oder ist er ein anderer Witcher? Vielleicht hat ja auch jemand, der tiefer in diesem speziellen Lore drinsteckt eine Idee, was da passieren könnte.

Von offizieller Seite ließ man verlautbaren, dass es ein "meta" Übergang wird, der "tief in den Büchern verankert" sein soll. Geralt beschließt den Trailer mit den Worten "danach gibt es kein zurück mehr". Was könnte da gemeint sein?

So oder so: In zwei Wochen bekommen wir die Antwort.