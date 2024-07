The Witcher 3: Versteckte Szenen enthüllen Yennefers Verrat am Ende des Spiels

The Witcher 3 hat kürzlich einen Satz offizieller Modding-Tools erhalten. Ihr wisst schon, das REDKit. Und nur zwei Monate nach dessen Veröffentlichung haben Modder im Spiel ganze 20 Minuten an herausgeschnittenen Szenen gefunden und aneinandergereiht, damit ihr sie euch ansehen könnt.

Diese Szenen aus The Witcher 3 haben es nicht ins Spiel geschafft

Die Sequenzen erstrecken sich von Geralts Showdown mit Eredin bis hin zum Finale des Spiels, der sich ja in einem Turm abspielt. Es gibt Szenen in einem nilfgaardischen Lager sowie Gespräche mit Yennefer und Kaiser Karlstanz. Um Ciri zu helfen, begeht Yennefer sogar einen Verrat an den Nilgaardianern. Triss lässt sie hierbei jedoch entkommen.

Die verworfenen Szenen könnt ihr in diesem Video von xLetalis ansehen, das den Zusammenschnitt von glassfish777 zeigt:

Was haltet ihr von den Szenen, die es nicht ins Spiel geschafft haben?