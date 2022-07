Ich will Titanfall 3 genauso sehr wie ihr – der Apex Legends Solo-Shooter ist der kürzeste Weg dorthin

Ist es das jetzt? Bekommen wir nach allem Flehen und Bibbern doch endlich einen Nachfolger zu Titanfall 2, einem der besten Shooter der letzten zehn Jahre? Nun, nicht wirklich. Aber die Zeichen stehen zumindest besser als zuletzt, denn Respawn Entertainment hat Stellen für einen "Apex Universe FPS Incubation Title" ausgeschrieben. Und was, wenn nicht zumindest eine Art Titanfall, wäre denn ein Solo-Ableger von Apex Legends?

Kurze Erinnerung: Apex Legends spielt im selben Universum wie Titanfall, nur eben etwa 30 Jahre später als der zweite Teil. Ein "Apex Universe"-Spiel ist de facto also auch ein "Titanfall-Universe"-Spiel. Das heißt natürlich nicht, dass es sich dabei nun um Titanfall 3 handeln muss. Der Kern von Titanfall dreht sich mehr Mobilität und Mech-Kampf als Apex, das eher auf charakterbasierte Skills setzt. Trotzdem könnte die Deklaration als Apex-Titel auch ein geschickter Winkelzug sein, vor der EA-Obrigkeit einen neuen Solo-Shooter mit den gleichen Werten zu rechtfertigen, die Titanfall 2 seine treue Fangemeinde bescherten.

Valkyries Geschichte in Apex Legends stellt direkten Bezug zu Titanfall 2 her. Ihre Abenteuer zu erleben, wäre nur eine von vielen möglichen Arten, gewissermaßen auch Titanfall fortzusetzen.

Zugleich dürfte das "Apex" im Titel auch mehr Aufmerksamkeit generieren, als wenn man primär auf die Titanfall-Marke setzte. Schließlich ist Teil zwei seinerzeit in den Läden gnadenlos untergegangen. Wenn es nur das Rebranding des Universums braucht, um an dessen Qualitäten wieder anzuknüpfen – warum nicht? Und dann wären wir doch schon fast da, oder? Wie wahrscheinlich ist es, dass Respawn für einen Solo-Titel die Dinge vergisst, die die Spielerinnen und Spieler an ihrem letzten Einzelspieler-Shooter liebten? Zudem muss sich das Studio hier keine Sorgen um die Balance und das Design ausufernder, offener Riesenkarten für einen fairen Wettbewerb machen und kann deshalb mit Elementen spielen, die nicht unbedingt in Apex vorkommen müssen.

Warum sollte man überhaupt einen Titel im Apex-Universum machen, in dem die gigantischen Titanen existierten, ohne dass diese auch nur einen Gastauftritt hätten? Vor allem, nachdem man Apex-Charakter Valkyrie in Season 9 als Tochter eines der Bossgegner von Titanfall-2-Protagonist Cooper vorgestellt hat. Diese Spiele sind sehr nah verwandt, das vergisst man gelegentlich einmal. Und wann immer Respawn eine dieser Cross-Spiel-Lore-Bomben platzen lässt, tut es das nicht, um uns Fans von Titanfall zu trollen, sondern als lebenserhaltende Maßnahme für dieses Universum.

Die Chancen, dass ein Respawn-Solo-Shooter im Apex-Universum Titanfall-2-Fans glücklich machen wird, stehen ziemlich gut.

Am Ende ist der Name egal. Wenn wir an Titanfall 2 zurückdenken, denken wir natürlich an Wallruns und Mechs. Vor allem aber erinnern wir uns an eine denkwürdige Aneinanderreihung absolut herausragend designter Kampagnen-Level und ein ebenso kraft- wie schwungvolles Spielgefühl. Ist Respawn gut aufgelegt, wird auch ein Solo-Apex diese Dinge liefern, auch wenn man in Sachen Mobilität und Kampfrobotern nicht komplett die Zeit zurückdreht. So kommen wir vielleicht doch noch durch die Hintertür an ein neues Titanfall im Geiste. Und wer weiß, vielleicht erlaubt ein Erfolg des neuen Spiels irgendwann auch ein echtes Titanfall 3.