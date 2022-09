iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max: Apple stellt seine erste 48-MP-Kamera vor

Auch Apples neueste Generation an iPhones bekommt eine Pro- und eine Max-Version. Was in iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max stecken, enthüllt Apple nun ganz offiziell.

So viele Megapixel gab es im iPhone noch nie

Eine große Besonderheit haben die beiden Modelle der starken Produktfamilie, denn in ihnen steckt die erste 48-Megapixel-Kamera, die Apple je in einem Smartphone verbaut hat.

Wie auch das kleine iPhone 14 setzen das Pro und das Pro Max auf die Photonic Engine und bringt eine Frontkamera mit einer Blende von 1.9, 48-MP-Hauptkamera mit Quad-Pixel-Sensor, ein Teleobjektiv mit 3-fachem Zoom und eine Ultraweitwinkelkamera mit 12 Megapixeln mit. Nachtmodus, Smart HDR 4, Apple ProRAW, Action-Modus für ruckelfreie Aufnahmen sowie Kinomodus mit 4K sind an Bord.

Auch bei schlechten Lichtverhältnissen sollte das iPhone 14 Pro also für gute Ergenisse sorgen. Unfallerkennung und SOS-Notruf (nur für Nutzer in den USA und Kanada) sorgen für Hilfe, wenn es darauf ankommt.

Fortschritt von außen und innen

Edelstahl und mattes Glas machen das iPhone 14 Pro und das Pro Max zu einem edlen Hingucker. Das konnte Apple ohnehin schon immer gut. Super Retina XDR und Always-On-Display sind ebenfalls dabei sowie eine Bildwiederholrate von 1 Hz. Im Freien profitiert ihr von bis zu 2.000 Nits.

Das robuste Ceramic Shield schützt das Smartphone vor Kratzern, Staub und Wasser. Dieses schützt auch den schnellen A16-Chip mit 6-Kerne-CPU und 5-Kerne-GPU. Auch die Akkulaufzeit soll für einen kompletten Tag ausreichen.

Selbstverständlich bieten iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max auch 5G und iOS 16. Apple bemüht sich recycelte Materialien, wie seltene Erden-Metalle für Magnete, Wolfram für die Taptic Engine, das Zinn im Lötmittel, das Gold für spezielle Beschichtungen, zu verwenden.

Für 1.299 Euro gehört das 6,1-Zoll große iPhone 14 Pro euch. Das größere iPhone Pro Max, mit 6,7 Zoll, erhaltet ihr für 1.499 Euro. Euch interessiert das iPhone 14 sowie das iPhone 14 Plus? Hier kommt ihr zum Artikel.