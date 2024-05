Ist das der Alien: Isolation Nachfolger, auf den wir so lange warten? Alien: Rogue Incursion für PSVR2

Nachdem Creative Assembly im Spätsommer letzten Jahres die Entwicklung des Extraction-Shooters Hyenas einstellen musste und sich seither wieder auf Offline-RTS-Spiele konzentrieren soll, werden wir so schnell kein neues Alien: Isolation bekommen.

Mit Alien: Rogue Incursion ist aber ein Spiel unterwegs, das zumindest ein paar derselben Knöpfe drückt. Der Haken? Nun, es ist ein reines VR-Spiel. Für Leute, die wissen, wie cool Alien: Isolation mit der MotherVR-Mod ist, dürfte das eher als Pluspunkt durchgehen.

In Sachen Stimmung sieht das auf jeden Fall schon mal korrekt aus, man hat direkt den Eindruck, zurück in dieses Filmuniversum zu tauchen:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Ok, es ist nicht der einzige Haken. Der andere ist, dass Alien: Rogue Incursion von Survios entwickelt wird. Das auf VR-Titel spezialisierte Studio konnte mich bisher nur mit Raw Data überzeugen. Alles andere war eher wenig bemerkenswert. Die Creed-Boxspiele fand ich vergleichsweise schwach, das Walking-Dead-Spiel von ihnen war entschieden weniger gut als Saints and Sinners und der Rest, wenn ich so auf Google schaue, sagt mir nichts.

Dann wiederum sind die Leute da sicher nicht unfähig (wie gesagt, Raw Data war tatsächlich ziemlich cool) und bei Alien: Isolation inklusive Mod kann man sich zur Not auch gut was abschauen.

Dafür, dass Alien: Rogue Incursion Ende 2024 erscheinen soll, wissen wir inhaltlich erschreckend wenig vom Spiel. Der Text auf der Webseite sagt dazu:

Kurz angebunden

“Dieses brandneue Einzelspieler-Action-Horror-VR-Spiel bietet eine neue Geschichte, die den Spieler vollständig in die Schrecken des Alien-Universums eintauchen lässt. Survios wurde von Alien-Fans für Alien-Fans entwickelt, Survios bringt seine Expertise in die Entwicklung dieses technisch fortschrittlichen und furchteinflößenden Alien-Virtual-Reality-Spiels ein.”

Das "Rogue" im Titel könnte darauf hinweisen, dass der Titel Roguelite-Elemente beinhaltet. Wenn man das richtig macht, kann das ziemlich cool werden. Stellt euch vor: Eine persistente Raumstation oder ein Raumschiff, eventuell verschiedene Wege zum Ziel - Rettungskapsel oder so - aber eine zehnköpfige Crew, aus der alle Charaktere spielbar sind. Jeder davon ist wie ein Bildschirmleben, das dann eben vorbei ist, wenn ihn oder sie das Alien erwischt. Dann geht es in der Zentrale mit jemand anderem von vorne los, der zum Teil den Fortschritt der Person, die vor ihm kam, nutzen könnte. Gott, wäre das gut.

Zu gut, um wahr zu sein?

Erinnert sich noch jemand an WayForwards Aliens-Spiel für den DS, Aliens: Infestation?