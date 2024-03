Ist Judas wie BioShock? Nach 5 Spielstunden äußert Geoff Keighley seine Meinung

Einige glückliche Personen aus der Videospielbranche durften bereits Judas anspielen. Darunter auch Geoff Keighley, der nach fünf bis sechs Stunden zu dem Schluss kommt, dass sich der Titel von BioShock-Schöpfer Ken Levine sehr vertraut anfühlt.

Was ihr von Judas erwarten könnt

Zunächst klären wir kurz, worum es in Judas geht. Es soll ein immersives Sci-Fi-Spiel mit Rollenspielelementen sein, bei dem es um die titelgebende Person Judas geht, die sich auf einem Raumschiff befindet, welches die letzten überlebenden Menschen von der Erde zu einem neuen Planeten umsiedeln soll.

Als Judas interagiert ihr dabei mit den Anführern des Schiffes und müsst entscheiden, ob ihr Tom, Nofretete oder Hope helfen wollt. Dabei kann es schnell passieren, dass ihr einen der drei Anführer verärgert, wenn ihr einem anderen helft. Entwickler Levine bezeichnet diese Erzählstruktur selbst als "narratives Lego". Aber wie gefällt es den ausgewählten Testern bisher?

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Auf YouTube hat Keighley seine ersten Eindrücke geteilt und erklärt: "All die Dinge, die man in einem BioShock-Spiel erwarten würde, sind vorhanden." Von Fähigkeiten, die ihr mit den Händen nutzen könnt, über Hacking bis hin zu filmischen Sequenzen und einer reichhaltigen Story, ist laut Keighley alles vorhanden.

Mehr zu Judas:

Ken Levines Judas erinnert auch im neuen Story-Trailer sehr an BioShock

Judas lässt auf sich warten: Neues Spiel des BioShock-Schöpfers soll bis März 2025 erscheinen

Judas: Ghost Story kündigt neues Spiel von BioShock-Schöpfer Ken Levine an

"Aber es gibt noch mehr, was hinter den Kulissen passiert, und das ist etwas, das sich in einem Trailer nur schwer beschreiben oder zeigen lässt", so Keighley. Jedoch sei das Spiel "noch lange nicht fertig". Es könnte also noch eine Weile dauern, bis wir selbst in die Geschichte von Judas abtauchen können.

Neben Keighley durfte auch ein Medienvertreter von IGN einen ersten Blick auf Judas werfen. Im Bericht von Ryan McCaffrey heißt es, Judas sei "ein erzählerischer Ego-Shooter, der BioShock-Fans vom Gameplay her bekannt vorkommen wird".