Ken Levines Judas erinnert auch im neuen Story-Trailer sehr an BioShock.

Ken Levine und Ghost Story Games haben einen neuen Story-Trailer zu Judas veröffentlicht.

Es ist das erste Spiel des neuen Studios und es spielt in einer futuristischen Welt, in der die Gedanken aller Menschen aufgezeichnet und auf Bildschirmen dargestellt werden.

Schöne neue Welt

All diese Gedanken „werden in dein Gehirn gepflanzt wie Samen in einem Garten“, sagt euch eine Frau, die dabei helfen möchte, die Leute davon zu befreien.

Alles in allem erinnert das, was wir sehen – Gunplay, Kräfte und so weiter – doch sehr an BioShock, was ja nichts Schlechtes sein muss.

Hier ist der neue Trailer:

Das Material aus dem Trailer stammt Ghost Story Games zufolge von der PlayStation 5. Judas ist für Sonys Konsole in Arbeit, ebenso für Xbox Series X/S und PC.

Einen Veröffentlichungstermin hat das Spiel weiterhin nicht.