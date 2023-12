Ja, Baldur's Gate 3 ist Game of the Year - alle Awards konnte Larian jedoch nicht abräumen

Auf den Game Awards wurden natürlich wieder allerlei Preise verteilt. Wer das Game of the Year gewinnen würde, war nicht schwer zu erraten. Wäre es nicht Baldur's Gate 3 geworden, hätte ich aus völligem Unverständnis sicher versucht, die Zeitlinie zu wechseln. Doch auch, wenn das Spiel sehr erfolgreich bei den Game Awards war, alle Nominierungen konnte Larian Studios dann doch nicht in Awards verwandeln.

Hier sind alle Gewinner der Game Awards 2023:

Game of the Year: Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 Best Game Direction: Alan Wake 2

Alan Wake 2 Best Narrative: Alan Wake 2

Alan Wake 2 Best Art Direction: Alan Wake 2

Alan Wake 2 Best Score and Music: Final Fantasy XVI, Composer Masayoshi Soken

Final Fantasy XVI, Composer Masayoshi Soken Best Audio Design: Hi-Fi Rush

Hi-Fi Rush Best Performance: Neil Newbon, Baldur’s Gate 3

Neil Newbon, Baldur’s Gate 3 Games for Impact: Tchia

Tchia Best Ongoing Game: Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 Best Indie Game: Sea of Stars

Sea of Stars Best Debut Indie Game: Cocoon

Cocoon Best Mobile Game: Honkai: Star Rail

Star Rail Best Community Support: Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 Best VR/AR Game: Resident Evil Village

Resident Evil Village Innovation in Accessibility: Forza Motorsport

Forza Motorsport Best Action Game: Armored Core 6: Fires of Rubicon

Armored Core 6: Fires of Rubicon Best Action-Adventure: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Best RPG: Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 Best Fighting Game: Street Fighter 6

Street Fighter 6 Best Family Game: Super Mario Bros. Wonder

Super Mario Bros. Wonder Best Sports/Racing Game: Forza Motorsport

Forza Motorsport Best SIM/Strategy Game: Pikmin 4

Pikmin 4 Best Multiplayer Game: Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 Most Anticipated Game: Final Fantasy 7 Rebirth

Final Fantasy 7 Rebirth Best Adaptation: The Last of Us

The Last of Us Content Creator of the Year: IronMouse

IronMouse Best Esports Athlete: Lee "Faker" Sang-hyeok

Lee "Faker" Sang-hyeok Best Esports Coach: Christine "potter" Chi

Christine "potter" Chi Best Esports Event: 2023 League of Legends World Championship

2023 League of Legends World Championship Best Esports Game: Valorant

Valorant Best Esports Team: JD Gaming

JD Gaming Players' Voice: Baldur's Gate 3

Die vollständige Liste aller Nominierungen findet ihr hier.

Also, wie ist es gelaufen? Sechs Awards gehen an Baldur's Gate 3, darunter auch der begehrte GOTY-Award. Dabei wurde das Rollenspiel von Larian Studios ganze neun Mal nominiert. Jeden Award konnte sich das beliebte Spiel also auch nicht holen. Dafür griff Alan Wake 2 großzügig zu und nahm immerhin drei der Awards mit nach Hause. Dabei schnappte das Horror-Spiel BG3 die Awards Best Game Direction und Best Narrative unter der Nase weg.

Was haltet ihr von den Gewinnern? Gibt es Überraschungen oder hättet ihr euch an einigen Stellen einen anderen Gewinner gewünscht. Ich bin etwas traurig, dass Remnant 2 leider nicht in der Kategorie des besten Action-Spiels gewinnen konnte.