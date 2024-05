Emotionen in Kingdom Come Deliverance 2: So will Warhorse sein Storytelling verbessern

Wie zufrieden wart ihr mit dem Storytelling in Kingdom Come: Deliverance? Es sieht jedenfalls so aus, als würde die Fortsetzung hier einiges mehr bieten.

Das lässt zumindest ein neues Video der Warhorse Studios vermuten, in dem man sich mit diesem Aspekt in Kingdom Come: Deliverance 2 befasst.

Mehr Emotionen und Details

Teil zwei ist mit einem größeren Budget ausgestattet, wodurch das Team zugleich mehr Möglichkeiten hat.

Im Video sieht man, wie zum Beispiel Bewegungen im Gesicht detailliert aufgenommen werden, um so letztlich Emotionen in wichtigen Story-Sequenzen besser zu vermitteln.

All das sieht im Vergleich mit dem Vorgänger auf jeden Fall nach einem größeren Schritt nach vorne aus.

"Wir hatten diese Technologie bei Kingdome Come: Deliverance nicht", schreibt Luke Dale, einer der Darsteller aus dem Original. "Jetzt seht ihr jede hochgezogene Augenbraue und jede Eigenheit dieser talentierten Besetzung."

Kingdom Come: Deliverance 2 soll 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S veröffentlicht werden.