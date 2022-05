Kirby 64: Neuer Bug lässt euch auf der Switch nicht mehr weiterspielen

In Kirby 64: The Crystal Shards auf der Nintendo Switch hat sich anscheinend ein neuer Bug eingeschlichen.

Ein Reddit-User hat ein Video dieses Bugs geteilt, der euch in der Switch-Online-Version aktiv am weiterspielen hindert.

Neustart erforderlich

Wie ihr in dem Video sehen könnt, sorgt der Bug dafür, dass Kirby für immer benommen bleibt, wenn er in Unterwasser-Abschnitten oder -Levels in Kirby 64 von bestimmten Quellen Schaden erleidet.

In der ursprünglichen Version für das Nintendo 64 war dies wohl kein Problem.

Derzeit gibt es keine Lösung für den Bug. Wer betroffen ist, dem bleibt als einzige Option lediglich, den Level zu beenden und neu zu starten.

Es ist wohl erst einmal Geduld gefragt, bis Nintendo ein weiteres neues Update für die N64-App auf der Nintendo Switch veröffentlicht und damit das Problem in Kirby 64 löst.

Derzeit ist allerdings unklar, wann damit zu rechnen ist. Das jüngste Update für N64-App erschien vergangene Woche und brachte Kirby 64 überhaupt erst mit sich.

Es ist aber davon auszugehen, dass Nintendo das Problem lösen wird. In der Vergangenheit wurden bereits verschiedene Probleme, die sich bei N64-Spielen auf der Switch zeigten, nachträglich mit Updates korrigiert.