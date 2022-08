Kirby's Dream Buffet kommt nächste Woche: Musikalische Ankündigung verrät Datum

Das neue Kirby-Spiel erscheint bereits nächste Woche. Das kündigte Nintendo während eines Konzertes zum 30-jährigen Jubiläum in Tokyo bekannt gegeben. Ein internationales Veröffentlichungsdatum wurde allerdings noch nicht bestätigt.

Rosa, hungrig und bereit für sein Futter zu kämpfen

Das Multiplayer-Spiel mit dem lustigen Namen "Kirby's Dream Buffet" kommt in Japan am 17. August auf die Switch und ist dort für 1500 Yen erhältlich. Das entspricht etwa 11 Euro. Der Rest der Welt darf aber davon ausgehen, dass der Titel zu einer ähnlichen Zeit erscheint.

Wer genre viel isst, hat im neuen Kirby-Spiel seinen Spaß, denn es geht darum, möglichst viel in euren rosa Mund zu stopfen. "In Kirby's Dream Buffet rollt eine Bande von Kirbys in vier Runden rasanten Multiplayer-Spaßes durch ein Sammelsurium von Essensleveln", so beschreibt es Nintendo selbst.

Eure Konkurrenz könnt ihr mit geschickten Verwandlungen verwirren oder ganz stumpf von der Bühne schubsen, während ihr immer weiter wachst. Trotzdem soll es sich dabei um einen "freundschaftlichen Wettbewerb" handeln. Hoffen wir mal, dass sich der gesunde Wettkampf nicht in ein salziges Fest verwandelt.