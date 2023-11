Das abgefahrene Rollenspiel Knuckle Sanchwich von Andy Brophy und Superhot Presents verspricht nach sechs Jahren in der Entwicklung und einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne in 2018, ein surreales Erlebnis voller Minispiele und grafischer Wechsel. Das Indie-Spiel erscheint endlich am 23. November 2023 für PC und Mac.