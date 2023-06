Kostenlos im Epic Store: Guacamelee 1 und 2 - zwei der besten Metroidvanias

Das ist jetzt zwar schon gut zehn Jahre her, aber dennoch sollte man nicht vergessen, dass Guacamelee einer der Indie-Titel war, die maßgeblich die Wiedergeburt und den Boom der Metroidvanias mit angeschoben haben. Visuell einer der spannendsten Hüpfer seiner Generation, macht Guacamelee mit schrägem Humor, agilem Platforming und einem schwungvollen Kampfsystem sehr vieles richtig und lässt es sogar leicht aussehen.

Und jetzt sind Guacamelee 1 in der Super Turbo Championship Edition und der 2018 erschienene Nachfolger Guacamelee 2 kostenlos im Epic Games Store für PC zu haben. Holt euch beide Gratis-Titel am besten schnell, oder zumindest bevor das Angebot am 22. Juni 2023 wieder ausläuft. Das wäre der nächste Donnerstag.

Guacamelee spielt in einer mexikanischen Fantasiewelt, in der ihr als magischer Luchador all eure Wrestling-Moves einsetzt, um die Tochter des Präsidenten zu retten. Wen sonst.

Wir bewerteten das Original seinerzeit in der Guacamelee Gold Edition mit 9/10 Punkten und waren vom Spiel als Komplettpaket wahnsinnig angetan. Das Ding hat sogar einen Koop-Modus, den ich komplett vergessen hatte, der aber alles andere als zum Vergessen war.

Die Super Turbo Championship Edition bringt gegenüber dem Erstling neue Kräfte und Stages mit und erhöht den Variantenreichtum der Gegner. Teil zwei hatte dem nicht mehr allzu viel hinzuzufügen und überdies fand ich die Art, wie die Platform-Herausforderungen designt waren, ein wenig überladen. Dennoch ein cooles und vor allem hübsches Spiel. Der eine oder andere wird die gesteigerte Schwierigkeit sicher zu schätzen wissen. Ich fand Teil eins ein wenig eleganter. Wie gesagt: Trotzdem beide jede Minute wert, die ihr investiert. Der Einser ein wenig mehr als seine Fortsetzung.

Klingt das für euch cool, macht euch auf in den Epic Games Store und holt euch Guacamelee Super Turbo Championship Edition und Guacamelee 2 komplett umsonst.

Das nächste Gratis-Spiel steht ebenfalls bereit: The Hunter: Call of the Wild ist ab dem 23.06. ebenso zu haben wie Idle Champions of the Forgotten Realms.