Lego City Weltraum-Rover mit Außerirdischen (60431) - Lohnt sich der Kauf?

Wenn der neue Lego City Weltraum-Rover mit Außerirdischen bei euch als Gaming-Fan Erinnerungen weckt, habt ihr vielleicht Mass Effect Andromeda gespielt. Legos Weltraum-Rover sieht dem Nomad aus dem BioWare-Rollenspiel recht ähnlich. Es ist eines von mehren neuen Space-Sets der Lego-Themenwelt im Jahr 2024. Aber ist er das Geld wert, das Lego dafür haben möchte?

Lego City Weltraum-Rover mit Außerirdischen (60431) Release: 01.01.2024

Setnummer: 60431

Preis: 29,99 Euro

Anzahl Teile: 311

Preis pro Teil: circa 10 Cent

Preis pro Gramm: circa 5 Cent (649 Gramm inkl. Verpackung)

Minifiguren: 2

Größe: 10 cm hoch, 22 cm lang, 13 cm breit

Fakten zum Set: Einen Mech und zwei Raumschiffe hatten wir bereits, hier kommt der passende Rover zur aktuellen Space-Serie. Er ist mit sechs großen Reifen ausgestattet und hat zudem eine Federung, bietet beim Fahren über verschiedene Untergründe und Hindernisse also ein wenig Flexibilität. Aber ihr müsst jetzt deswegen nicht unbedingt über die Katze fahren oder so. Neben dem Fahrzeug selbst erhaltet ihr eine kleine Kulisse mit zwei Aliens dazu, während der Rover selbst durch einen kleinen Roboter und zwei Minifiguren vervollständigt wird.

Zusammenbau und Minifiguren: Wir haben hier ein gutes Stück mehr Teile als den bisherigen Space-Sets des Jahres 2024, die ich mir bereits angeschaut habe, daher dauert der Aufbau des Weltraum-Rovers auch etwas länger. Wenngleich es keine ausufernde Aufgabe darstellt, es ist noch immer recht übersichtlich. Stück für Stück setzt ihr den Mittelteil zusammen, bevor schließlich die Räder angebracht werden. Was sich angesichts der beweglichen Achsen ein klein wenig fummelig gestalten kann, doch selbst das ist natürlich keine unüberwindbare Aufgabe. Wundert euch aber nicht, wenn euer Nachwuchs gerade dabei etwas Unterstützung benötigt.

Lego City Weltraum-Rover mit Außerirdischen - Der Zusammenbau of Attribution

Bei den Minifiguren haben wir zwei standardmäßige Weltraumcrew-Figuren, einen Mann und eine Frau. Große Unterschiede bei den Uniformen gibt’s nicht, lediglich die Arme gestalten sich farblich etwas anders. Ansonsten ist der Torso vorne und hinten wieder bedruckt, ebenso die Beine auf der Vorderseite.

Bespielbarkeit: Nicht nur als Ergänzung zu den anderen Space-Sets bietet der Rover eine Menge Spielmöglichkeiten, auch für sich alleine hat er mit seinen zwei Minifiguren, dem Roboter und den Aliens einiges zu bieten. Leider lässt sich das Cockpit des Rovers nicht nach oben klappen, ihr könnt es aber mit dem Rest des Daches abnehmen. Was ich gut finde: Im Inneren ist sowohl für die beiden Minifiguren wie auch für den Roboter Platz, zudem lässt sich die Heckklappe des Gefährts öffnen. Zusammen mit der Mobilität und Flexibilität im Hinblick auf verschiedene Untergründe ergibt sich für den Preis ein ordentlicher Spielwert, mit dem sich auch mehr als ein Kind gleichzeitig befassen kann.

Lego City Weltraum-Rover mit Außerirdischen - Die Minifiguren of Attribution

Lego City Weltraum-Rover mit Außerirdischen (60431) - Fazit

Auf dem freien Markt bekommt ihr den Weltraum-Rover noch einmal einige Euro günstiger im Vergleich zum Listenpreis, dann lohnt er sich erst recht. Auch so bekommt ihr damit aber ein schönes Set zu einem guten Preis. Ich mag das Design des Fahrzeugs, es ist gut konstruiert mit flexibler Federung und bietet obendrein Platz für alle Figuren. Das Design der Aliens sagt mir indes nicht so zu und sie stehen in der kleinen Kulisse auch nicht sehr stabil, wenn ihr diese bewegt. Da hätte man sich noch eine etwas bessere Lösung einfallen lassen können. Alles in allem jedoch ein weiteres schönes Space-Set von Lego City.

