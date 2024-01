Lego City Raumschiff (60430) - Lohnt sich der Kauf?

2024 steht bei Lego ein wenig im Zeichen der Weltraum-Themenwelt. Und das, obwohl die bemannte Mondmission Artemis 2 gerade auf 2025 verschoben wurde. Aber egal. Weltraum geht immer. Direkt zum Start ins Jahr 2024 wurden mehrere neue Weltraumsets veröffentlicht und über das Jahr hinweg dürften noch einige folgen. Eines von ihnen, das wir uns hier ein wenig näher anschauen, ist das Lego City Raumschiff.

Lego City Raumschiff (60430) Release: 01.01.2024

Setnummer: 60430

Preis: 19,99 Euro

Anzahl Teile: 240

Preis pro Teil: circa 8,3 Cent

Minifiguren: 1

Größe: 4 cm hoch, 22 cm lang, 17 cm breit

Fakten zum Set: Das Set besteht aus einem Raumschiff, einen Drohnenroboter und einer Minifigur. Drückt ihr einen Akkusatz auf der Oberseite in das Modell hinein, könnt ihr damit die Hauptschubdüsen am Heck ausklappen. Drückt die Klappen wieder zusammen und der Akkusatz kommt wieder hervor. Zudem könnt ihr den Drohnenroboter an der Figur anbringen und dieser damit quasi eine Art Jetpack verpassen.

Zusammenbau und Minifiguren: Das Aufbauen des aus 240 Teilen bestehenden Sets geht relativ unkompliziert und zeitig vonstatten, sodass Kids auch recht schnell damit spielen können. Schön zu sehen ist, dass es hier – im Gegensatz zu einem deutlich höherpreisigen Set wie dem Orientexpress - keinerlei Sticker gibt, es sind vielmehr mehrere bedruckte Elemente vorhanden.

Lego City Raumschiff - Zusammenbau of Attribution

Schön gestaltet ist zudem die Minifigur, wenngleich sie einen modernen Look und nicht das klassische Lego-Astronaut-Design hat. Vorder- und Rückseite des Torsos sind bedruckt, ebenso die Vorderseite der Beine.

Bespielbarkeit: Als Raumschiff kann man natürlich damit anstellen was man möchte. Durch die Gegend fliegen, landen, Weltraumkämpfe bestreiten, der kindlichen Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Oder einfach nur ins Regal stellen, ganz wie man will. Die Figur lässt sich einfach ins Raumschiff setzen und wieder entfernen, zudem bieten sich im Zusammenspiel mit der Drohne noch weitere spielerische Möglichkeiten. Schade ist nur, dass die Anleitung (siehe Bild) den Eindruck erweckt, die Minifigur könne mit auf dem Rücken angebrachter Drohne stehen. In der Praxis kippt sie dabei jedoch nach hinten, weil das Gewicht der Drohne zu schwer ist.

Lego City Raumschiff - Minifigur of Attribution

Lego City Raumschiff (60430) - Fazit

Mir gefällt das Design des neuen Lego-City-Raumschiffs. Es wirkt so ein bisschen wie eine Mischung aus Realismus und Science-Fiction: Vorstellbar, aber noch Zukunftsmusik. Für die angesetzten 20 Euro (und ihr werdet es in Zukunft sicherlich noch etwas günstiger finden) kann man hier nicht meckern (höchstens bei der nicht standfesten Minifigur mit Drohne auf dem Rücken) und bekommt ein gut designtes Raumschiff mit einigen bedruckten Elementen sowie etwas Interaktivität bei den Schubdüsen geboten. Letztlich bieten sich einige spielerische Möglichkeiten für die Kleinen. Erst recht in Kombination mit weiteren neuen Space-Sets von Lego in diesem Jahr.

Kaufen könnt ihr das Lego City Raumschiff im Online-Shop von Lego, bei Amazon.de oder bei Alternate.