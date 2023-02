Lego Star Wars 2: Alle Cheats für Weltraumhelden

Der Krieg der Sterne geht in Lego Star Wars 2 weiter und ihr erlebt die Abenteuer der ursprünglichen Trilogie. Und auch eine Reihe von Cheats könnt ihr dabei wieder verwenden!

Wir zeigen euch weiter unten in unserem Guide, welche Cheat Codes für Lego Star Wars 2 verfügbar sind und was ihr damit alles freischalten könnt.

Inhalt:

Wie benutze ich die Cheats in Lego Star Wars 2?

Um die Cheats in Lego Star Wars 2 eingeben zu können, müsst ihr euch in die Cantina in Mos Eisley begeben.

Dort könnt ihr die jeweiligen Cheat Codes im nächsten Abschnitt eingeben und damit Dinge für den Free-Play-Modus freischalten.

Welche Cheat Codes gibt es für Lego Star Wars 2?

Verschiedene Charaktere lassen sich unter anderem in Lego Star Wars 2 freischalten. Folgende Codes sind für das Spiel verfügbar:

Charaktere

Cheat Effekt UCK868 Beach Trooper BEN917 Ben Kenobis Geist VHY832 Bespin Guard WTY721 Bib Fortuna HLP221 Boba Fett BNC332 Death Star Trooper TTT289 Ewok YZF999 Gamorean Guard NFX582 Gonk Droid SMG219 Grand Moff Tarkin NAH118 Greedo YWM840 Han Solo mit Umhang NXL973 IG-88 MMM111 Imperial Guard BBV889 Imperial Officer VAP664 Imperial Shuttle Pilot CVT125 Imperial Spy JAW499 Jawa UUB319 Lobot SGE549 Palace Guard CYG336 Rebel Pilot EKU849 Rebel Trooper (Hoth) GBU888 Skiff Guard YDV451 Sandtrooper NYU989 Snowtrooper PTR345 Stromtrooper HHY382 The Emperor HDY739 TIE Fighter NNZ316 TIE Fighter Pilot QYA828 TIE Interceptor PEJ821 Tusken Raider UGN694 Ugnaught

Als Weihnachtsmann spielen

Ihr habt auch die Möglichkeit, euch als Weihnachtsmann zu verkleiden. Dazu müsst ihr über die folgenden Codes zwei Items freischalten und dann euren Charakter entsprechend anpassen.