Lego Star Wars: Alle Cheats für Sternenkrieger

Zurück zum Ursprung: Lego Star Wars ist das allererste Spiel der Lego-Star-Wars-Reihe und schon damals gab es einige Cheat Codes, um Dinge freizuschalten!

Nachfolgend zeigen wir euch in unserem Guide alle Cheats, die es in Lego Star Wars gibt, und was ihr mit diesen freischalten könnt.

Inhalt:

Wie benutze ich die Cheats in Lego Star Wars?

Um die Cheat Codes in Lego Star Wars eingeben zu können, müsst ihr einen bestimmten Ort aufsuchen. Begebt euch dazu zu Dexter's Diner.

Dort habt ihr die Möglichkeit, Cheats einzugeben. Verwendet einen der Codes aus dem nachfolgenden Abschnitt und bestätigt die Eingabe.

Welche Cheat Codes gibt es für Lego Star Wars?

Unter anderem könnt ihr eine Reihe von Charakteren in Lego Star Wars freischalten, aber auch einige Extras. Folgende Codes gibt es:

Charaktere

Cheat Effekt 987UYR Battle Droid EN11K5 Battle Droid (Commander) LK42U6 Battle Droid (Geonosis) KF999A Battle Droid (Sicherheit) LA811Y Boba Fett F8B4L6 Klon ER33JN Klon (Episode III) BHU72T Klon (Episode III Pilot) N3T6P8 Klon (Episode III Sumpf) RS6E25 Klon (Episode III Walker) 14PGMN Count Dooku H35TUX Darth Maul A32CAM Darth Sidious VR832U Verkleideter Klon DH382U Droideka SF321Y General Grievous 19D7NB Geonosian ZTY392 Grievous' Bodyguard U63B2A Gonk Droid PL47NH Jango Fett DP55MV Ki-Adi Hundi CBR954 Kit Fisto A725X4 Luminara MS952L Mace Windu (Episode III) 92UJ7D Padme R840JU PK Droid BEQ82H Princess Leia L54YUK Rebel Trooper PP43JX Royal Guard EUW862 Shaak Ti XZNR21 Super Battle Droid

Extras