Life by You: Early-Access-Start des Sims-Konkurrenten um drei Monate verschoben.

Paradox' Sims-Konkurrent Life by You startet mit mehreren Monaten Verspätung in den Early Access.

Drei Monate müsst ihr länger warten, neuer Starttermin für den Early Access ist jetzt der 4. Juni 2024.

Weitere Verfeinerungen und Verbesserungen

"Die dreimonatige Verlängerung ermöglicht es dem Entwicklerteam, die Grafik der menschlichen Charaktere zu verfeinern und das Gameplay weiter zu verbessern", heißt es.

"Die starke Community-Bindung, die das Studio aufgebaut und gepflegt hat, war eine treibende Kraft, um ein qualitativ hochwertiges Spiel zum Start des Early Access zu gewährleisten."

In der Lebenssimulation von Paradox Tectonic könnt ihr das Leben der von euch geschaffenen Menschen beeinflussen. Sie leben in einer offenen Spielwelt, "in der alles anpassbar ist".

Mithilfe zahlreicher Tools und Editoren will man euch dabei jeden Aspekt der Spielerfahrung anpassen und optimieren lassen.