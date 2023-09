Wird Life by You das neue Sims? An Ambitionen mangelt es jedenfalls nicht.

Man merkt, dass hinter dem Entwicklerstudio Paradox Tectonic Rod Humble als Leiter steht. Humble war früher einerseits bei Electronic Arts und arbeitete dort an Die Sims. Ebenso war er CEO von Linden Labs, den Machern von Second Life. Und wie eine Mischung aus Sims und Second Life fühlt sich Life by You, das neueste Projekt von ihm und seinem Team, auch an. Eine Lebenssimulation und zugleich Baukasten mit viel Spielraum zum Experimentieren.

Life by You Release: 05.03.2024 (Early Access)

Erhältlich für: PC

Genre: Simulation

Entwickler: Paradox Tectonic / Paradox

Gleichzeitig merkt man dem Spiel noch an – ausgehend von dem, was auf der gamescom zu sehen war -, dass es sich derzeit in seiner sehr frühen Fassung befindet. Am 5. März 2024 soll es, wenn alles klappt, erst einmal in den Early Access gehen. Für ein Spiel wie dieses, mit vielen möglichen Variablen, Optionen, Möglichkeiten und so weiter, ist das sicherlich nicht verkehrt.

Macht doch was ihr wollt

Life by You sei offen für Entscheidungen und Input durch seine Spielerinnen und Spieler, heißt es während der Präsentation. Und manchmal wirkt es so, als könntet ihr einfach eure eigenen Geschichten erzählen, ganz wie ihr es möchtet. Zumindest hinterlässt es aktuell einen weniger geführten Eindruck, als es einem einem Sims der Fall ist. Wenngleich ihr mit eurem Charakter die übliche Routine abspulen solltet, also Freizeit, Arbeit, Hygiene, Essen, Schlafen und all der Kram.

Charaktere könnt ihr im Detail anpassen.

In der offenen Welt könnt ihr auch jederzeit einen Blick in alle möglichen anderen Häuser werfen und verschiedene Charaktere reagieren unterschiedlich auf das, was ihr tut. Euer Charakter mag manche Dinge, andere wiederum nicht. Außerdem gibt es Persönlichkeiten, die Figur in der Gameplay-Demo war etwa ein "Troublemaker" und das könnt ihr in Gesprächen mit anderen entsprechend raushängen lassen. Flirtet mit Leuten, redet einfach so mit ihnen oder ignoriert sie völlig, das liegt ganz an euch.

Dass das hier ein riesiger Experimentierbaukasten wird, verdeutlicht auch die Tatsache, dass Cheats anscheinend standardmäßig aktiviert sind. Lasst euren Charakter in Geld schwimmen, erfüllt Bedürfnisse und so weiter. Auf der anderen Seite ist es natürlich ebenso möglich, sie zu deaktivieren und auf ganz normale Art Geld zu verdienen.

Die detaillierte Anpassung trifft auch viele andere Bereiche des Spiels zu.

Es ist euer Leben

Und es gibt definitiv viele Dinge zu tun. Ihr baut Pflanzen an, erntet sie. Kocht damit und mit anderen Dingen massenhaft Rezepte nach. Oder baut nach Lust und Laune an eurem Haus herum, gestaltet es so, wie ihr möchtet. Platziert ihr ein Fenster, könnt ihr es frei bewegen und skalieren. Überhaupt soll Life by You zahlreiche kleine Details bieten, die euch vielleicht nicht sofort ins Auge fallen, zum Beispiel unterschiedliche Farben für Rosen. Im Bad feuert euer Charakter, wenn er (oder sie) duschen geht, einfach mal seine Klamotten auf den Boden. Wer kennt es nicht?

Bei Fenstern könnt ihr zum Beispiel die Größe ändern.

Die wohl einfachste und zugleich aussagekräftigste Zusammenfassung des Spiels während der Präsentation war diese: "Es ist ein Paradox-Spiel." Zumindest empfand ich es so. Hätte fast schon gereicht, nur das in die Überschrift zu schreiben. Ihr werdet jedenfalls viele Optionen haben und Modding wird ebenfalls groß geschrieben. Neue Objekte und so weiter uns fort, das soll alles möglich sein, auch dahingehend will man den Spielerinnen und Spielern wenig Grenzen setzen.

Life by You legt einerseits wert darauf, dass ihr mit ihm interagiert. Löst Aktionen aus, bringt eure Story voran. Aber es beobachtet euch zugleich, reagiert und soll das so gut wie möglich tun. Vielleicht ergeben sich so Gegebenheiten und Geschichten, die ihr nicht erwartet habt. Beziehungen entstehen, andere zerbrechen. Zu einer Lebenssimulation gehören viele Dinge und Paradox Tectonic scheint darauf bedacht zu sein, viele davon zu simulieren.

Ihr könnt auch gänzlich neue Dialoge schreiben.

Anders gesagt: Life by You hat viele Ambitionen. Kann es ihnen überhaupt gerecht werden? Anhand einer relativ kurzen Präsentation lässt sich das eigentlich nicht beantworten. Lediglich die Ambitionen werden klar, nun liegt es an den Entwicklern, zu beweisen, dass sie das auch entsprechend umsetzen können. Wird es am Ende ein echter Konkurrent für Die Sims? Bis wir das vielleicht etwas besser einschätzen können, müssen wir sicherlich auf den Early Access warten. Spannened ist es ohne Frage und vieles steht und fällt mit den Spielsystemen und Möglichkeiten. Life by You könnte, sofern ihr denn auf solche Spiele steht, ein echter Hit werden, wenn das alles so klappt, wie man es sich vorstellt.