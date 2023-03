Life by You: Alle Trailer und Videos

Life by You ist ein neues Spiel von Paradox Interactive und dem Entwicklerstudio Paradox Tectonic aus dem kalifornischen Berkley.

Auf dieser Seite zeigen wir euch alle Videos und Trailer, die zu Life by You veröffentlicht werden, und gegeben euch einen kleinen Überblick über das Spiel.

Was ist Life by You?

Life by You ist eine Lebenssimulation, geht also in die Richtung von Die Sims. Ihr sollt darin das Leben der von euch erschaffenen virtuellen Menschen gestalten und ausleben können. Paradox Tectonic verspricht dabei eine offene Spielwelt, in der alles anpassbar sein soll.

Ihr gründet Haushalte, baut Häuser und habt viele Möglichkeiten, die Geschichten des Lebens zu erzählen. Mithilfe von Mods erstellt ihr eigene In-Game-Inhalte, wozu euch Creator-Tools zur Verfügung stehen.

Die virtuellen Menschen schiebt ihr per Drag-and-Drop an den gewünschten Ort oder steuert sie direkt selbst. Ebenso gestaltet ihr eigene Unterhaltungen im Spiel oder ordnet ganze Städte neu an, wenn ihr das möchtet.

Life by You soll am 12. September 2023 auf PC in den Early Access starten.

Life by You: Announcement Trailer (20. März 2023)

Zur Ankündigung wurde dieser erste Trailer veröffentlicht, der euch einen ersten Blick auf die Features und die verschiedenen Aspekte in Life by You ermöglicht. Gut für einen ersten, umfassenden Eindruck davon, was euch hier später erwartet.