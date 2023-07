Life By You verschoben: Auf den Sims-Konkurrenten müsst ihr bis 2024 warten

Paradox Interactive hat Life By You, die Sims-ähnliche Open-World-Simulation, von diesem September auf den nächsten März geschoben. Der Titel erscheint also erst nächstes Jahr im Early Access.

Auf unser neues digitales Leben müssen wir noch warten

Life By You ist ein Open-World-Spiel, das die Sims in den Schatten stellen soll. Echte Sprachkonversationen soll es geben, viele Anpassungsmöglichkeiten und ein hohes Maß an Storytelling. Geleitet wird die Entwicklung von Rod Humble, der jahrelange Erfahrung als Leiter des Sims-Franchise von EA mitbringt.

Leider müssen wir etwas länger auf das Spiel warten, dass sich vornimmt, den Sims den Thron der Lebenssimulationen streitig zu machen. Am 5. März 2024 soll es nun für PC erscheinen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Mehr zu Life By You:

Life by You angekündigt: Open-World-Life-Sim legt euch die Welt zu Füßen

Life by You: Alle Trailer und Videos

"Die zusätzliche Zeit gibt dem Entwicklungsstudio Paradox Tectonic die Möglichkeit, die Grafik und die Benutzeroberfläche des Spiels zu verbessern", argumentiert Paradox. "Diese Verbesserungen werden sich nicht nur auf das allgemeine Erscheinungsbild des Spiels auswirken, sondern es auch zu einem umfassenderen Erlebnis für die Spieler machen."

"Paradox Tectonic wird auch an der Feinabstimmung der Mod-Tools arbeiten, die allen Spielern zur Erforschung und Erstellung zur Verfügung stehen werden. Die Spieler-Community ist das Herzstück von Life by You, und ihr Feedback ist der Grundstein für viele der positiven Veränderungen, die im Early Access von Life by You anstehen."