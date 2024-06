Life is Strange Double Exposure sorgt für wütende Fans: Ist die Ultimate-Edition frech?

Life is Strange: Double Exposure erhielt gestern beim Xbox Showcase einen neuen Trailer, der auch das Veröffentlichungsdatum verriet. Am 29. Oktober 2024 erscheint der Titel für PC, PlayStation und Xbox. So weit, so gut. Doch Fans sind aktuell sauer, denn ihnen kommen die Konditionen der Ultimate-Edition unfair vor.

Life is Strange macht sich unbeliebt

Die Ultimate-Version bietet Spielern den "erweiterten Zugang zu Kapitel 1 und 2" und das zwei Wochen vor dem eigentlichen Veröffentlichungsdatum. Dazu gibt es noch eine zusätzliche Nebenquest sowie ein paar kosmetische Items. Statt für 50 Dollar müsst ihr für diese Version allerdings ganze 80 Dollar ausgeben.

Zudem kritisieren einige Fans die Story-Spoiler, die sicherlich im Netz landen, sobald die ersten Spieler den früheren Zugang erhalten. Für ein Spiel, das voll und ganz als erzählerische Erfahrung gestaltet ist, wäre das fatal.

#MaxCaulfield returns in #LifeIsStrange Double Exposure, an all-new supernatural murder mystery in the award-winning Life is Strange series, by @DeckNineGames.



Coming October 29 2024. #lisdoubleexposure pic.twitter.com/D5g2FZk8Dx — Life is Strange (@LifeIsStrange) June 9, 2024 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

So schreibt ein Fan unter den offiziellen Beitrag auf X: "Die Leute werden es am ersten Tag kaufen, nur weil sie das Geld haben und Max lieben. Ich hasse diese Praxis so sehr, besonders in diesem Genre, wo Spoiler das Erlebnis ruinieren können." Wer dem entgehen will, müsse laut eines anderen Fans wohl einfach die Ultimate Edition kaufen.

Weitere Details zu Life is Strange: Double Exposure seht ihr in einem Livestream am Donnerstag, dem 13. Juni.