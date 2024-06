Life is Strange: Double Exposure - Tote beste Freundin in einer Parallelwelt retten

Life is Strange: Double Exposure erscheint noch in diesem Jahr. Das Spiel erscheint im Herbst auf PC und Xbox Series.

Zwei Welten, ein Mord - Kann Max das Rätsel lösen?

In einem Trailer zeigt Xbox auf seinem Showcase, worum es in Life is Strange: Double Exposure passieren wird.

"Max Caulfield, Fotografin an der prestigeträchtigen Caledon University, findet ihre beste Freundin Safi tot im Schnee", heißt es in der Videobeschreibung. Sie wurde ermordet.

"Um sie zu retten, versucht Max, die Zeit zurückzudrehen - eine Fähigkeit, die sie seit Jahren nicht mehr benutzt hat... stattdessen öffnet Max den Weg zu einer parallelen Zeitlinie, in der Safi noch lebt und immer noch in Gefahr ist!"

Leider findet Max heraus, dass der Mörder sein Werk noch nicht vollendet hat und plant ein weiteres Mal zuzuschlagen. Jetzt muss die Protagonistin ihre Fähigkeit nutzen, zwischen den Zeitlinien zu springen, um den Killer aufzuhalten und ihre Freundin zu retten.