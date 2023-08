Magic: The Gathering bekommt Sets zu Assassin's Creed, Fallout und Final Fantasy.

Wizards of the Coast hat neue Pläne für kommende Crossover-Erweiterungen in Magic: The Gathering enthüllt.

Gaming-Fans können sich etwa auf neue Sets freuen, die von Final Fantasy, Fallout und Assassin's Creed inspiriert sind.

Was euch noch erwartet

Diese Sets sind alle Teil der Universes-Beyond-Serie. Als erstes steht die Fallout-Erweiterung auf dem Programm, die für Anfang 2024 geplant ist.

Mit Final Fantasy ist erst 2025 zu rechnen, Assassin's Creed soll wiederum im dritten Quartal 2024 auf den Markt kommen.

In Bezug auf das Final-Fantasy-Crossover erklärte Wizards of the Coast: "Das Set wird jedes Hauptspiel von Final Fantasy umfassen, das bisher veröffentlicht wurde, vom ursprünglichen Final Fantasy bis hin zum kürzlich veröffentlichten Final Fantasy 16."

Neben diesen Crossovern können sich Spielerinnen und Spieler auch auf andere Sets wie Ravnica Remastered, Murders at Karlov Manor, Outlaws of Thunder Junction, Modern Horizons 3, Bloomburrow und Duskmourn House of Horror freuen.