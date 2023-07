Max Payne 3: Mod lässt Max wieder wie in den beiden Vorgängern aussehen.

Wie hat euch die Darstellung von Max Payne in Max Payne 3 gefallen?

Konntet ihr euch mit dem, im Vergleich zu den beiden Vorgängern, deutlich anderen Look des Protagonisten anfreunden? Falls nicht, lässt sich das jetzt ändern.

Facelifting dank Mod

Modder AlexSavvy hat es sich zur Aufgabe gemacht, Max' altes Gesicht in den dritten Teil übertragen.

Kürzlich hat AlexSavvy die Sam-Lake-Mod veröffentlicht, die das Gesicht von Max' Charaktermodell auf eindrucksvolle Art in das von Remedys Sam Lake verwandelt, dem ursprünglichen Gesichtsmodell und Schöpfer von Max Payne aus dem ersten Spiel.

Lakes unverkennbare Merkmale zeigen sich deutlich und machen auch in Max Payne 3 eine gute Figur. Dabei hat AlexSavvy wert darauf gelegt, auch Lippenbewegungen und Animationen entsprechend anzupassen.

Obendrein wurden der Look und die Frisuren an die verschiedenen Abschnitte des Spiels angepasst. Auch die Statur des Charakters ähnelt mehr dem Look des ursprünglichen Modells.

Wer Teil drei also noch einmal mit Max im Original-Look erleben möchte, kann sich die Mod bei NexusMods herunterladen.