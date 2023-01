MechWarrior: Neues Singleplayer-Spiel in der Entwicklung.

Ein neues Singleplayer-MechWarrior-Spiel befindet sich derzeit in der Entwicklung.

Im Gespräch mit dem Podcast No Guts No Galaxy hat Piranha Games' (MechWarrior Online, MechWarrior 5: Mercenaries) Präsident Russ Bullock verraten, dass man daran arbeitet.

Die offizielle Ankündigung folgt

"Wir arbeiten immer noch an MechWarrior", sagt Bullock. "Es hat mich etwas überrascht, dass wir so lange daran arbeiten konnten, was großartig ist."

"Jeder weiß, dass wir DLC 4 für MechWarrior 5 herausbringen werden, und es gibt ein weiteres MechWarrior-Spiel bei Piranha in der Entwicklung."

Dabei bringt er deutlich zum Ausdruck, dass es sich dabei nicht um ein Online-Spiel handelt: "Es ist nicht MechWarrior Online 2, es ist nicht der Nachfolger von MechWarrior Online, es ist kein Online-PvP[-Spiel]."

Er vergleicht es mehr mit MechWarrior 5, es sei aber ein eigenständiges Produkt und keine Erweiterung dafür.

"Es wird später angekündigt - ich weiß nicht, wenn ich raten müsste, könnte es sogar bis... oh, wer weiß. Irgendwann im Jahr 2023. Vielleicht sogar erst im Herbst, im September oder so."

"Es wird also noch eine Weile dauern, ihr müsst abwarten, um zu sehen, was es ist. Aber ja, es entspricht eher dem MechWarrior-5-Erlebis. Das bedeutet, es wird ein Spiel sein, das auf allen Plattformen erscheint, PC und Konsole."

MechWarrior 5 erschien 2019 zuerst für PC im Epic Games Store. Später wurde es auf Steam veröffentlicht, im Mai 2021 für Xbox Series X/S und Xbox One sowie im September 2021 für PlayStation 5 und PlayStation 4.