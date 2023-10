Hideo Kojima erhält keinen Platz in den Credits der Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1. Vor einem knappen Jahrzehnt trennten sich die Wege von Kojima und Konami.

Kojima wird nur noch als "Schöpfer" genannt

Ganz ohne Anerkennung läuft der Abspann dennoch nicht ab. Nintendo bedankt sich am Ende des Spiels einfach bei "allen Mitarbeitern der ursprünglichen Metal-Gear-Serie". Das berichten einige Spieler, die bereits an frühe Kopien der Sammlung gekommen sind und sogar auf Twitch streamen.

Kojimas Name taucht dennoch in den Spielen selbst auf. In den Portierungen der Originalspiele hat sich nicht besonders viel geändert. So bezieht sich das Spiel in einer Warnmeldung, die beim Laden des Games erscheint, auf Kojima.

"Dieses Spiel enthält Ausdrücke und Themen, die als veraltet angesehen werden können", heißt es in der Warnung. "Diese Elemente wurden jedoch unverändert übernommen, um den historischen Kontext, in dem das Spiel entstanden ist, und die ursprüngliche Vision des Schöpfers zu bewahren. Wir empfehlen dem Spieler Diskretion."

Morgen, am 24. Oktober 2023, erscheint die Metal Gear Solid: Master Collection Volume 1 für Nintendi Switch, Xbox Series S und X sowie PlayStation 4, PlayStation 5 und PC.

In der Sammlung erhaltet ihr die ersten drei Metal Gear Solid-Spiele sowie die originalen MSX2-Versionen von Metal Gear und Metal Gear 2 und die NES-Spiele Metal Gear und Snake's Revenge.

Dazu gibt es weitere Zusatzinhalte, wie digitale Graphic Novels, Master Books mit Details zur Story und den Charakteren, Strategiebücher, Drehbücher und den Soundtrack.