Metal Gear Solid Master Collection Vol 1 erscheint im Oktober, hier sind alle Inhalte.

Konami hat das Release-Datum der Metal Gear Solid Master Collection Vol 1 bestätigt.

Sie wird am 24. Oktober 2023 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch veröffentlicht.

Was ist enthalten?

Der Preis der Collection liegt bei 59,99 Euro (UVP) und ihr bekommt sie sowohl digital wie auch physisch.

Enthalten sind nicht nur verschiedene Spiele, sondern auch noch ein paar Extras.

Nachfolgend seht ihr alle Inhalte im Überblick:

Kategorie Inhalt Spiele Metal Gear

Metal Gear 2: Solid Snake

Metal Gear Solid (Inklusive VR Missions/Special Missions)

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (HD-Collection-Version)

Metal Gear Solid 3: Snake Eater (HD-Collection-Version)

Metal Gear (NES/FC-Version)

Snake's Revenge Videos Metal Gear Solid: Digital Graphic Novel

Metal Gear Solid 2: Digital Graphic Novel Digitale Bücher Metal Gear Solid: Drehbuch

Metal Gear Solid: Master Book

Metal Gear Solid 2: Drehbuch

Metal Gear Solid 2: Master Book

Metal Gear Solid 3: Drehbuch

Metal Gear Solid 3: Master Book

Metal Gear & Metal Gear 2: Drehbuch

Metal Gear & Metal Gear 2: Master Book Soundtrack Metal Gear Solid: Digital Soundtrack

Vorbesteller können sich obendrein einen limitierten digitalen Soundtrack mit "neu aufgenommen, orchestralen Interpretationen" bekannter Themen aus der Serie sichern. Dazu zählen "The best is yet to come", "Can't say goodbye to yesterday" und "Snake Eater".

Zum Launch werden diese Tracks auch als Download für alle anderen zur Verfügung stehen.

Abseits dessen arbeitet Konami derzeit auch an einem Remake von Metal Gear Solid 3, zu dem es aber noch kein Release-Datum gibt.