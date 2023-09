Metal Gear Solid Master Collection 1: Alle Framerates und Auflösungen bestätigt.

Konami hat eine offizielle Übersicht zu den Framerates und Auflösungen der Spiele in der Metal Gear Solid Master Collection Vol 1 veröffentlicht.

So mancher Fan mag davon aber vielleicht nicht ganz so begeistert sein.

Wie laufen die Spiele?

Metal Gear Solid kommt etwa auf allen Plattformen nicht über 30 fps hinaus, bei den beiden Nachfolgern sieht es (bis auf die Switch) schon besser aus.

Allerdings merkt Konami zu den Bildraten noch an: "Die höchstmögliche Framerate, die erreichbar ist. Bestimmte Faktoren, etwa große Mengen an Effekten während des Gameplays oder in Zwischensequenzen, können zu Einbrüchen der Framerate führen."

Hier die genauen Angaben:

Metal Gear Solid Plattorm Auflösung Framerate PlayStation 5 1920x1080 30 fps PlayStation 4 (inkl. Pro) 1920x1080 30 fps Xbox Series X/S 1920x1080 30 fps Nintendo Switch (Handheld) 1280x720 30 fps Nintendo Switch (Dock) 1920x1080 30 fps Steam 1920x1080 30 fps

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty

Metal Gear Solid 3: Snake Eater Plattorm Auflösung Framerate PlayStation 5 1920x1080 60 fps PlayStation 4 (inkl. Pro) 1920x1080 60 fps Xbox Series X/S 1920x1080 60 fps Nintendo Switch (Handheld) 1280x720 30 fps Nintendo Switch (Dock) 1920x1080 30 fps Steam 1920x1080 60 fps

Die Metal Gear Solid Master Collection Vol 1 erscheint am 24. Oktober 2023.