Metal Gear Solid Delta beweist, wie man moderne Technik und Originaltreue miteinander verbindet

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ist wohl eines der spannendsten Konami-Projekte seit Jahren. Der neue Trailer auf dem Xbox Games Showcase zeigte über zwei Minuten bearbeitetes In-Engine-Material und gab Aufschluss über die Richtung, die dieses Projekt einschlägt.

In einem Gespräch zwischen Solid-Snake-Sprecher David Hayter und Produzent Noriaki Okamura wurden weitere Details offenbart, außerdem hat Digital Foundry den Trailer einer Analyse unterzogen.

So wurde das Remake von Metal Gear Solid 3 verbessert

Das Spiel bietet umfangreiche visuelle Überarbeitungen, basierend auf der Unreal Engine 5, und verbessert ebenso Steuerung und Kamera, während es das Leveldesign und die Zwischensequenzen des PS2-Originals originalgetreu nachbildet. Bereits in Bluepoints HD Collection für PS3 und Xbox 360 wurde Metal Gear Solid 3 aufpoliert, und diese Version wurde auch in der Master Collection verwendet.

Doch Metal Gear Solid Delta ist ein viel ambitionierteres Projekt. Das Remake soll den Fans die beste Art bieten, das Spiel zu spielen. Eine wichtige Frage ist, wie das bisher gezeigte Material im Vergleich zum Original und zur HD Collection abschneidet und welche Änderungen vorgenommen wurden.

Das Veröffentlichungsdatum von Metal Gear Solid Delta ist noch nicht bekannt, aber es soll für PlayStation 5, Xbox Series X/S und Steam erscheinen. Der Trailer könnte von einer PC-Version stammen, da die Auflösung laut Digital Foundry meist in nativem 4K ist. Die Bildrate des Trailers ist auf YouTube auf 30 fps begrenzt, aber Digital Foundry hofft, dass die Bildrate im finalen Spiel bei 60 fps liegt, ähnlich wie bei der HD Collection.

Das Remake bleibt dem Original treu, was die Zwischensequenzen angeht. Jede gezeigte Szene entspricht genau dem Original, einschließlich der Regie von Hideo Kojima, der Bildkomposition und dem Timing der Kameraschnitte. Die Original-Synchronisation wird ebenfalls wiederverwendet. Der einzige kleine Unterschied ist die etwas höhere Position der Kamera im Vergleich zur HD Collection. Diese Detailtreue zeigt sich auch bei der Überarbeitung von Assets, wobei neue Materialien und eine genauere Beleuchtung verwendet werden.

1 of 14 Attribution So schlägt sich Metal Gear Solid Delta, basierend auf Ausschnitten aus dem Trailer, im Vergleich mit dem ursprünglichen MGS3.

Die Charakterdarstellung in Metal Gear Solid Delta wurde ebenfalls stark verbessert. Figuren wie Naked Snake, The Boss, Para-Medic und Major Zero haben nun viel detailliertere Gesichter. Die Animationen stammen aus dem Original, aber die neue UE5-Detailtreue sorgt für ein radikal verändertes Aussehen. Diese Änderungen tragen dazu bei, die Figuren konsistent mit den überarbeiteten Umgebungen darzustellen. Die Weltgestaltung, einschließlich Dschungel, Sümpfe und Militärbasis, wurde ebenfalls überarbeitet, wobei die Level-Layouts dem Original entsprechen.

Zusammenfassend hinterlässt Metal Gear Solid Delta: Snake Eater mit seinem Trailer bei Digital Foundry einen vielversprechenden Eindruck. Es gelingt, technische Fortschritte zu nutzen und gleichzeitig dem Original treu zu bleiben. Das Projekt ist für Metal Gear-Fans ein Hoffnungsschimmer, besonders nach den gemischten Reaktionen auf die Master Collection. Ein erfolgreicher Launch des Remakes könnte Konami dazu ermutigen, die Remake-Serie weiterzuführen, was viele Fans sicherlich begrüßen würden. Und ein Remake von Metal Gear Solid 3, das chronologisch gesehen der erste Teil der Metal-Gear-Geschichte ist, könnte die perfekte Wahl sein, um ein solches Vorhaben zu starten.