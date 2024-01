Silent Hill 2 und Snake Eater: Das Warten hat dieses Jahr ein Ende, sagt Sony

PlayStation hat Trailer und Websites für die kommenden Spiele des Jahres 2024 veröffentlicht. Auch die beiden großen Konami-Titel Silent Hill 2 Remake von Bloober Team und Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Remake von Konami sind dabei.

Dieses Jahr kommen doch noch ein paar Highlights

Bisher hatten die beiden PS5-Titel von Herausgeber Konami noch kein Veröffentlichungszeitfenster, was ihr Auftauchen in dieser Liste der kommenden Spiele so interessant macht. Konami selbst hat dieses Zeitfenster bisher jedoch nicht bestätigt.

Beide sind also offiziell für 2024 geplant und erscheinen neben der PlayStation 5 auch auf PC und Snake Eater sogar auf der Xbox Series.

Im Bericht wurden außerdem folgende Spiele vorgestellt: Final Fantasy 7 Rebirth, Stellar Blade, Helldivers 2, Rise of the Ronin, Like a Dragon: Infinite Wealth, Tekken 8, Foamstars und einige andere.