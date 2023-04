Mighty Doom: Alle Codes (April 2023)

Mit den bekannten Doom-Spielen hat Mighty Doom zwar ein paar Gemeinsamkeiten, ein Ego-Shooter ist er Mobile-Titel aber definitiv nicht. Aber vielleicht bekommt ihr ja ein paar schöne Belohnungen dafür, wenn ihr es spielt?

Zumindest gibt es eine solche Möglichkeit in Mighty Doom. Ob und welche Codes es für das Spiel gibt und was ihr dafür bekommt, zeigen wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Inhalt:

Welche Codes gibt es für Mighty Doom?

Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es noch keine Codes, die ihr für Mighty Doom nutzen könntet. Aber: Im Spiel gibt es eine Möglichkeit, Codes einzulösen. Und warum sollte man die einbauen, wenn man sie nicht zu nutzen gedenkt?

Es ist also wohl eher eine Frage der Zeit, bis die ersten Codes für Mighty Doom kommen. Sobald das der Fall ist, werden wir euch hier entsprechend informieren.

Letztes Update: 13. April 2023

Code Belohnung Ablaufdatum - - -

Wie löse ich Codes in Mighty Doom ein?

Wie erwähnt, gibt es direkt in Mighty Doom eine Möglichkeit, Codes einzulösen. Folgt dazu einfach diesen Schritten:

Startet Mighty Doom. Klickt auf das Zahnrad-Icon links oben, um die Einstellungen aufzurufen. Wählt dort die Option aus, mit der ihr einen Code einlösen könnt. Es taucht ein Feld auf, indem ihr einen Code für Mighty Doom eingeben könnt. Habt ihr einen Code eingegeben, bestätigt ihr die Eingabe über den Button unter dem Textfeld.

In diesem Bildschirm wird ein Code eingegeben.

Abgelaufene Codes für Mighty Doom

In diesem Abschnitt sammeln wir alle abgelaufenen Codes für Mighty Doom. So könnt ihr überprüfen, ob ihr einen veralteten Code habt, wenn er bei euch nicht funktioniert.