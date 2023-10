Das süße kleine Spiel Mineko’s Night Market erhält physische Editionen für PlayStation 5 und Nintendo Switch, kündigten Merge Games und Humble Games kürzlich an. In dem Spiel begleitet ihr die junge Mineko bei ihrer Reise auf einer einsamen Insel, in der die Menschen eine Katzengottheit namens "Nikko" anbeten. Wie bei vielen Alltags-Simulationen, geht es auch hier darum, die Insel aufzubauen und ihre Geheimnisse zu erforschen. Die physischen Versionen des Spiels sind nun in Europa bei Händlern zu finden, über Signature Edition Games erhaltet ihr beim Kauf für eine limitierte Zeit besondere Pins mit Mineko und Nikko.