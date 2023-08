Neuer Enshrouded-Trailer stellt die Survival-Elemente des deutschen Valheim vor

Ich hatte ja bereits letzten Monat geschildert, warum Enshrouded mit seiner überwiegend von Hand gemachten Welt und seiner imposanten Voxel-Technologie Spielern von Valheim eine spannende, frische und etwas zielgerichtetere Alternative bieten könnte. Nun ist Entwickler Keen Games mit einem neuen Gameplay-Video bei der Hand, das auf den grundlegenden Survival-Zyklus eingeht.

Gut sieben Minuten bekommt ihr einen guten Eindruck davon, wie es sich anfühlt, in der Welt von Enshrouded zu überleben.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Ihr seht den haarigen Start, nur in kurzen Hosen, die erste Hütte, Werkbank und einen Ausflug in die vom giftigen Nebel überzogenen Täler, um den Schmied zu befreien. Drinnen habt ihr begrenzt Zeit, denn den fiesen Dunst überlebt ihr nicht ewig.

Im Trailer sieht man auch, wie das Spiel euch nicht endlose Wege aufhalsen will, denn nachdem der Schmied befreit ist, geht es per Schnellreise zurück ins eigene Camp.

Der Trailer geht auch auf das Kochen ein, zeigt die Wingsuit im Einsatz und wirft einen ersten Blick auf den riesigen Fertigkeitenbaum. Das Video endet mit einem Bosskampf, der eine legendäre Waffe abwirft – und der Zerstörung der Nebel erzeugenden Wurzel in einem Bereich.

Das Einzige, was man nicht sieht, ist das komplexe und beeindruckende Bau- und Terraformig-System. Aber dafür hat Keen Games ja einen eigenen eigenen Trailer parat, den ihr euch vielleicht als Erstes anschauen solltet, um zu schauen, an welchen Stellen sich Enshrouded besonders hervortut.

In der begleitenden Pressemeldung betont Keen Games mehrmals, dass Enshrouded wenig daran gelegen ist, den Spieler zu bestrafen, was in einem auf Überleben ausgerichteten Titel ein interessanter Ansatz ist. Dennoch wolle man die Spielerinnen und Spieler dazu “herausfordern, wachsam zu bleiben und auf alles vorbereitet zu sein”.

Wann Enshrouded erscheint, ist noch nicht raus. Klar ist allerdings, dass es noch dieses Jahr auf Steam für den PC erscheint und zunächst in den Early Access geht.