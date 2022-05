New State Mobile: Mai-Update zeigt, was unter der Brücke steckt

Das große, große Mai-Update für Kraftons New State Mobile ist jetzt auf Android und iOS verfügbar.

Und es zeigt euch zugleich, was sich unter der Brücke im Runden-Deathmatch-Modus verbirgt.

Eine neue Map

Underbridge heißt eine neue Map für besagten Runden-Deathmatch-Modus in New State Mobile und sie ist so gestaltet, dass sie schnelle Kämpfe auf mittlere bis langen Distanz ermöglicht.

In jedem Lager gibt es Wachtürme, die euch einen guten Überblick verschaffen. Versorgungspakete spawnen hier aber nicht, Gegenstände erhaltet ihr vielmehr für jede neue Runde.

Hinzu kommt ein neues Leveling-System für das Runden-Deathmatch. Kampf-EP erhaltet ihr jetzt auf Basis der Ergebnisse des Matches, darunter Sieg, Verluste, Kills und Schaden. Wer das Match während eines Kampfes verlässt, erhält keine EP mehr.

Erreicht ihr eine bestimmte Kampfstufe, bekommt ihr ein Anpassungskit, dass sich in der Voreinstellung "Runden-Deathmatch" verwenden lässt.

Was noch neu ist

Die M110A1 ist die neuste DMR in New State Mobile. Sie verwendet 7,62-mm-Munition und ihre Geschosse fliegen schneller als die aller anderen DMRs im Spiel. Sie hat einen stabilen Rückstoß, kann man mit unterschiedlichem Zubehör ausgerüstet werden und richtet ordentlich Schaden an.

Mit dem neuen Piggyback-Feature in New State Mobile könnt ihr indes ausgeknockte Spieler Huckepack nehmen und wegbringen. Das gilt übrigens sowohl für Verbündete als auch für Feinde. Da andere Handlungen währenddessen nicht möglich sind, solltet ihr euch gut überlegen, wann ihr es einsetzt.

Zu guter Letzt gibt es noch den neuen Überlebendenpass Vol. 7. Im Fokus steht Paul Rubin von der New-State-Fraktion. Ihr könnt euch Kostüme und Aussehen dieses Charakters verdienen, indem ihr die wöchentlichen Story-Missionen abschließt.