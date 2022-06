NieR Automata kommt im Herbst auf die Nintendo Switch - mit Bonusinhalten!

Der schräge Paradiesvogel unter den RPGs, NieR Automata, erscheint im Herbst noch einmal in einer Nintendo-Switch-Version. Dazu gibt es zusätzliche Bonusinhalte zum Spiel, darunter auch neue Kostüme.

Nier: Automata steht für bizarre, kreative Ideen, eine Welt zwischen Fantasy und Sci-Fi und für einen atmosphärischen Soundtrack. Switch-Freunde kommen bald auch in den Genuss von Yoko Taros Action-RPG: Am 6. Oktober kommt es einer Mini-Direct von Nintendo zufolge auf die Switch.

Die neue Version von NieR Automata trägt den Namen End of YoRHa und beinhaltet alle Inhalte, DLCs und Kostüme, die bisher zum Spiel erschienen sind. Neben den bereits bekannten Erweiterungen gibt es auf der Switch Version außerdem neue Kostüme, die exklusiv für die Nintendo-Konsole erscheinen.

Einen kurzen Trailer zur neuen NieR-Edition aus der heutigen Nintendo Direct Mini gibt es ebenfalls:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

In NieR Automata von PlatinumGames und Square Enix geht es vor allem um die beiden Androiden 2B und 9S, die in einer futuristischen Dystopie im Krieg mit Maschinenwesen stehen. Die Welt wurde in Automata von mechanischen Wesen überrannt und die humanoiden Automaten versuchen jetzt anstelle der Menschheit, die Invasoren zu besiegen und zu vertreiben.

Weitere Meldungen zu NieR Automata

Vonseiten der NieR-Entwickler, darunter Yoko Taro selbst, hieß es in einem Livestream, dass kein weiterer Volltitel zur NieR-Reihe geplant sei. Das wäre aber kein Grund, Automata als schrägen Vogel unter den RPGs nicht noch nachzuholen, falls ihr das Spiel noch nicht kennt. Vielleicht wäre eine hoffentlich gut umgesetzte Switch-Version eine gute Gelegenheit.