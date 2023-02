Nier Automata 55 Prozent günstiger - Das Angebot der Woche für PS5 und PS4.

Ihr habt Interesse an Nier Automata, es aber bisher noch nicht gekauft?

Beim neuen Angebot der Woche im PlayStation Store habt ihr die Gelegenheit, 55 Prozent beim Kauf zu sparen.

Somit bekommt ihr Nier Automata in der Game of the YoRHa Edition derzeit für 17,99 Euro. Diese Edition enthält unter anderem eine Reihe von DLCs als Bonus.

Dazu zählt auch der DLC NieR:Automata 3C3C1D119440927. Dieser ist in der YoRHa Edition enthalten, aber wenn ihr das Spiel schon vorher gekauft habt, könnt ihr ihn aktuell für 4,99 Euro kaufen.

Das Angebot der Woche gilt noch bis zum 2. März 2023 um 0:59 Uhr.