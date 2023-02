Nintendo Direct: Was war euer Highlight?

Die gestrige Nintendo Direct ist noch nicht ganz 24 Stunden her. Wenn ihr sie live angeschaut habt, konntet ihr bereits eine Nacht drüber schlafen.

Und auch ansonsten ist bereits Zeit vergangen, um all die Ankündigungen und das Gezeigte einmal sacken zu lassen.

Das Highlight der Nintendo Direct

Und zu sehen gab es definitiv einiges. Game-Boy-Spiele für Nintendo Switch Online, Metroid Prime Remastered, ein neues Professor Layton und so weiter!

Da kommen in nächster Zeit noch eine Menge Spiele auf euch zu, ob alt oder neu. Aber was war jetzt euer absolutes Highlight der Show?

Nachfolgend haben wir eine kleine Umfrage diesbezüglich für euch mit einigen vorgegebenen Antwortmöglichkeiten.

Ist nicht das dabei, was euch am meisten begeistert hat, wählt einfach "Etwas anderes" und schreibt euer Highlight in die Kommentare.

