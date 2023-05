Nintendo Switch: Verkaufszahlen sinken, PS2 und DS sind noch in weiter Ferne.

Die Nintendo Switch verkauft sich weiterhin gut, aber nicht so gut wie zuvor. Das zeigen Nintendos aktuellste Geschäftszahlen.

Insgesamt hat das Unternehmen bis zum 31. März 2023 125,62 Millionen Exemplare der Switch verkauft.

Die Zahlen im Detail

Gegenüber dem vorherigen Quartal entspricht das rund 3,12 Millionen weiteren Verkäufen, im Jahresvergleich sind die Verkaufszahlen allerdings um 22 Prozent gesunken.

Es war das letzte Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres, in dem Nintendo insgesamt 17,97 Millionen Konsolen verkaufte. Zu Anfang des Geschäftsjahres hatte man ein Ziel von 21 Millionen Verkäufen ausgegeben, das später auf 18 Millionen korrigiert wurde.

Mehr zum Thema:

Für das neue Geschäftsjahr, das am 31. März 2023 endet, rechnet man mit 15 Millionen Verkäufen und einem weiteren Rückgang von 16,5 Prozent im Jahresvergleich.

Die Konsole geht in ihr siebtes Jahr und auch Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa scheint sich nicht ganz sicher zu sein, ob man dieses 15-Millionen-Ziel erreicht.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

"Es wird schwierig sein, die Verkaufsdynamik der Switch in ihrem siebten Jahr aufrechtzuerhalten", sagt er. "Unser Ziel, in diesem Geschäftsjahr 15 Millionen Exemplare zu verkaufen, ist ein wenig hoch gesteckt. Aber wir werden unser Bestes tun, um die Nachfrage im Weihnachtsgeschäft zu steigern, damit wir unser Ziel erreichen können."

Gleichzeitig betont Furukawa, dass bis zum 31. März 2024 keine neue oder überarbeitete Hardware veröffentlicht wird.

Inwiefern The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, das in dieser Woche erscheint, Einfluss auf die Verkaufszahlen der Konsole nimmt, bleibt abzuwarten.

Noch herrscht eine große Lücke zwischen der Nintendo Switch und den beiden Plattformen, die in puncto Verkaufszahlen noch vor ihr liegen. Der Nintendo DS hat sich 154,02 Millionen Mal verkauft, die PlayStation 2 155 Millionen Mal.