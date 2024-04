No Rest for the Wicked – Alles zum Release, Early Access, Preis & Anforderungen

No Rest for the Wicked ist das neue Projekt aus dem Hause Moon Studios, die mit „Ori and the Blind Forest“ und „Ori and the Will of the Wisps“ auf sich aufmerksam gemacht haben. Das erbarmungslose, präzise Action-Rollenspiel ist nun in den Early Access gestartet und lädt Interessierte ein, das neue (hoffentlich) Meisterwerk zu erkunden. Wie ihr am Early Access teilnehmen könnt, welche Inhalte es zu erkunden gibt und wie es mit dem Release, Preis und den Anforderungen aussieht, verraten wir euch auf dieser Seite.

No Rest for the Wicked Release Date

Bislang wurde No Rest for the Wicked nur als Early Access für Microsoft Windows via Steam veröffentlicht (am 18. April 2024). Wann die finale Vollversion von No Rest for the Wicked erscheinen soll, ist bislang bisher nicht bekannt. Fest steht aber, dass es für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen soll.

