No Rest for the Wicked zeigt seinen einzigartigen Stil im Launch-Trailer

Schon bald startet der Early-Access-Release von No Rest for the Wicked. Am 18. April um 18:00 Uhr könnt ihr in das Action-Rollenspiel mit dem interessanten Art-Design starten.

No Rest for the Wicked macht sich bereit

Einen kleinen Vorgeschmack auf das, was euch in No Rest for the Wicked erwartet, gibt euch der Launch-Trailer. Neben einigen bereits bekannten Szenen streuen Moon Studios und Private Division hier auch ein paar neue Einblicke ein.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

No Rest for the Wicked ist von den Machern hinter Ori and the Blind Forest und Ori and the Will of the Wisps und will das Genre "neu erfinden".

In Top-Down-Perspektive erlebt ihr eine Geschichte, in der ein König tot und sein unerfahrener Sohn auf Thron ist, mit der Pestilenz, die das Land befällt, überfordert.

Mehr zu No Rest for the Wicked:

Ihr habt die Ori Spiele geliebt? Das sagen die Entwickler zu einem möglichen dritten Teil

Beruhigender als Meditation: Ori-Macher gibt No Rest for the Wicked Offline-Modus

So gut sieht das neue Action-RPG der Ori-Entwickler aus - Und ihr könnt es bald spielen!

Auch die Kirche mischt mit, während Rebellengruppen gegen die Provinzregierungen um die Kontrolle kämpfen. Es sind unruhige Zeiten, so viel steht fest.

Ihr selbst seid ein heiliger Krieger, der gegen die Pestilenz ankämpft und dabei in all das Chaos verstrickt wird. Grauenvolle Kreaturen, ein strategisches Kampfsystem, eine düstere Geschichte, Koop-Möglichkeit und eine handgezeichnete Welt laden euch ein.

Für 35,99 Euro könnt ihr No Rest for the Wicked ab dem 18. April auf Steam kaufen oder jetzt auf die Wunschliste setzen.