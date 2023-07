Peter Molyneux kehrt zurück - mit einer Mechanik, "die es noch nie in einem Spiel gegeben hat"

Peter Molyneux - ihr wisst schon: Fable, Syndicate, Black & White - hat in einem Gespräch mit Gamereactor zum ersten Mal über ein Spiel gesprochen, das derzeit in seinem Studio 22cans entwickelt wird. Und es soll sich um eine Spielmechanik drehen, die es in noch keinem anderen Spiel gegeben hat.

Tatsächlich hätten die Entwickler bereits fünf Jahre lang Ideen für dieses Projekt zusammengetragen, nachdem sie über diese Mechanik regelrecht "gestolpert" seien. Für Molyneux ist es außerdem die erste Arbeit seit Black & White, bei der er wieder einmal auch als Programmierer tätig ist, weshalb sie ihm sehr am Herzen liege. Er wolle sich diesmal nur zurückhalten, im Vorfeld schon zahlreiche Versprechungen zu machen und geht deshalb auf keinerlei Einzelheiten ein.

Molyneux erwähnt lediglich, dass die Welt beziehungsweise das Szenario den Meisten wohl sehr vertraut sein wird, und dass das Spielgefühl sowohl an Fable als auch Dungeon Keeper und Black & White erinnern werde. Abgesehen davon ist wohl relativ sicher, dass der Titel auf PC und Konsolen erscheinen werde, da das offiziell noch namenlose Spiel die Leistung der starken Plattformen benötigt. Eine Umsetzung für mobile Systeme schließt Molyneux allerdings nicht aus. Immerhin war 22cans zuletzt vorrangig auf Android und iOS aktiv, auch wenn von Godus eine PC-Version auf Steam erschien.

Gut, dass der frühere Star-Entwickler keine großen Versprechen macht. Vor ziemlich genau zehn Jahren haben Spieler des Onlinespiels Curiosity schließlich einen riesigen Würfel freigeräumt - in Erwartung auf einen Preis, der dem Leben des Siegers oder der Siegerin eine neue Richtung verleihen würde.

Wie dieser Preis aussah? Der Schotte Bryan Henderson wurde, zumindest namentlich und eine begrenzte Zeitlang, zur höchsten Gottheit in Molyneux geistigem Populous-Nachfolger Godus und hätte über maximal sechs Monate einen Teil der damit erzielten Einnahmen erhalten sollen. Dummerweise verließ der 22cans-Mitarbeiter, der mit ihm Kontakt hielt, aber das Studio und offenbar hielt sich dort lange niemand für Henderson zuständig. Das und andere Schwierigkeiten sorgten dafür, dass der Gewinner vermutlich bis heute seinen Gewinn nicht ausgezahlt bekam.

Aber das ist Schnee von gestern, oder? Mit dem seit 2016 im Early Access befindlichen Godus Wars (auch Godus wird den Early Access auf Steam vermutlich nie verlassen) erschien noch ein Multiplayer-Ableger, bevor das Studio mit seinem vierten Titel The Trail wieder halbwegs in die Spur zurückfand. Danach kündigte Molyneux zwar ein Projekt namens Legacy an, das Blockchains beinhalten sollte. Veröffentlicht wurde Legacy allerdings nicht.