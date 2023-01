Pharaoh: Das Aufbauspiel kehrt schon im Februar zurück.

Das klassische Aufbauspiel Pharaoh kehrt schon bald zurück.

Am 15. Februar 2023 wird Pharaoh: A New Era erscheinen, was Publisher Dotemu und Entwickler Triskell Interactive mit einem neuen Trailer feiern.

Zurück an den Nil

Pharaoh: A New Era wird auf Steam veröffentlicht und umfasst neben dem Hauptspiel auch die Erweiterung Cleopatra: Queen of the Nile.

Das Remake des ursprünglich 1999 veröffentlichten Aufbauspiels wurde "mit vollständig neuem Code" ausgestattet, erhält verbesserte Mechaniken, ein neues Interface und eine detaillierte Grafik.

Eure Aufgabe im Spiel besteht darin, in sechs verschiedenen Perioden des alten Ägyptens Städte aufzubauen und zu verwalten.

Mit Hauptspiel und Erweiterung habt ihr so ganze 53 Missionen, die ihr absolvieren könnt, ebenso gibt es einen Freispiel-Modus. Letztlich soll das in mehr als 100 Stunden Gameplay resultieren, verspricht Dotemu.

Aktuelle Eindrücke dazu verschafft euch nachfolgend der Trailer: