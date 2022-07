Platinum könnte Project GG auf der nächsten E3 zeigen

Platinum Games könnte sein ehrgeiziges Project GG auf der E3 im nächsten Jahr vorstellen, so die Verantwortlichen des Studios.

In einem Interview mit der Famitsu spricht Vizepräsident Hideki Kamiya über das noch unbekannte Spielprojekt. "Ich kann Ihnen keine genauen Angaben machen", sagt Kamiya lachend, als er nach dem Entwicklungsstand gefragt wurde.

Es begann als kleines Projekt

"Ich kann nur abstrakt sprechen, aber ich glaube nicht, dass Project GG zu einem Projekt in der heutigen Größenordnung geworden wäre, wenn es nur meine Idee gewesen wäre." So wie es aussieht, sind die Ambitionen des Studios sind immer größer geworden.

"Project GG begann, als ich zum ersten Mal den Kern des Spiels präsentierte. Dieser Kern ist auch in dem Teaser-Trailer enthalten. Um es einfach auszudrücken: Ich habe nur an das gedacht, was in diesem Video zu sehen war."

Die Expansion von Platinum Games hänge mit den großen Plänen von Präsident und CEO Atsushi Inaba zusammen. "Ich persönlich hatte nicht erwartet, dass das Spiel diese Form annehmen würde", sagt Kamiya.

Weitere Meldungen zu Project GG:

Tencents Investition hat die großen Pläne möglich gemacht

"Hätten wir das Spiel in seiner ursprünglichen Form produziert, wäre es wahrscheinlich wie bisher als reines Actionspiel produziert worden. Aber Inabas Ambitionen haben sich durchgesetzt und das Spiel stark erweitert. Dieses Spiel wird also nicht nur aus Action bestehen."

Inaba selbst sagte gegenüber Famitsu, dass die Pläne mit Project GG zunächst sehr bescheiden waren, es jedoch großes Wachstumspotenzial gab. Durch das Investment von Tencent hatte das Studio die Mittel, um das kleine Projekt viel größer aufzuziehen. "An den Grundlagen des Spiels hat sich jedoch seit dem Anfang nichts geändert", so Inaba.

Mehr zu Projekt GG auf der nächsten E3? Sieht ganz danach aus

Platinum Games' neuer Vizepräsident Takao Yamane ließ ein paar Worte über kommende Informationen zu Project GG fallen. "Hmmm, also, ich denke, wir werden das Spiel in Kürze vorstellen. Wenn ich etwas dazu sagen müsste, dann würde ich wohl sagen 'Wir sehen uns nächsten Juni in Los Angeles'".

Damit deutet Yamane vermutlich die E3 im nächsten Jahr an. Zumindest bestätigt Yamane, dass Platinum bis zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Informationen hat.