PlayStation 5 ist Sonys bisher "profitabelste Generation"

In einer Präsentation gegenüber Investoren hat Sony die PlayStation 5 zur "bisher profitabelsten Generation" erklärt.

Wie aus dem Meeting hervorgeht, hat die PS5-Generation bisher 106 Milliarden US-Dollar Umsatz erzielt. Das ist nur eine Milliarde weniger als die PS4, die auf insgesamt 107 Milliarden Dollar kam.

In Sachen reinem Gewinn wurde die Vorgängerkonsole sogar schon übertroffen. Die PS5-Generation kommt auf bisher 10 Milliarden Gewinn, während die PS4 9 Milliarden einfuhr.

Image credit: Sony

Aktuell machten User auf PlayStation 5 die Hälfte aller aktiven Nutzer aus. Sowohl PS5 als auch PS4 kommen auf 49 Millionen Leute monatlich, die sie aktiv nutzen. Zumindest waren das die Zahlen Stand 30. April.

Von insgesamt 3,8 Milliarden Spielstunden entfielen 63 Prozent auf die PlayStation fünf.

Image credit: Sony

PS5-User gaben in den ersten vier Jahren im Lebenszyklus des Geräts auch mehr Geld für Add-ons aus, so Unternehmenssprecher. 1,76 Mal so viel, um genau zu sein. 57 Prozent mehr zahlen sie für Dienste, während sie 34 Prozent mehr Geld für Peripherie ausgeben als die User der letzten Konsolengeneration im gleichen Zeitraum.

Gleichzeitig investieren PS5-User 12 Prozent weniger in komplette Spielinhalte als die der PS4, womit vermutlich Vollpreis-Käufe von Games gemeint sind.

Image credit: Sony

Es ist klar, dass PlayStation ein paar Dinge richtig macht, die Xbox einfach nicht gelingen wollen. Dennoch kann das Erreichen dieser Bestmarke nicht ganz einfach gewesen sein. Im Sommer 22 hatte Sony den Preis der Konsole um 50 Dollar erhöht. Diesen Februar gab das Unternehmen bekannt, rund 900 Mitarbeiter zu entlassen.

Vor zwei Wochen kündigte Sony an, dass Hermen Hulst und Hideaki Nishino Jim Ryan als Co-CEOs beerben werden.

Wie es in unmittelbarer Zukunft mit dem PlayStation-Angebot weitergeht, erfahren wir heute nacht, ab 23:59 Uhr, auf Sonys halbstündiger State of Play.