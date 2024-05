PS Plus im Juni bringt dir dank Days of Play Bonus besonders viele Spiele auf PS4 und PS5!

Die neuen PlayStation-Plus-Spiele für den Monat Juni stehen fest und diesmal erwartet euch ein prall gefülltes Programm.

Unter anderem könnt ihr euch zum Beispiel auf ein Spiel mit SpongeBob Schwammkopf freuen.

Das bisher bekannte Programm

Wie in so ziemlich jedem Monat gibt es drei neue Spiele für PlayStation Plus Essential. Diese sind ab dem 4. Juni 2024 für euch verfügbar.

Es handelt sich um diese hier:

Bis zum 18. Juni 2024 ist außerdem noch EA Sports FC 24 verfügbar, das als Teil der monatlichen Spiele im Mai hinzu kam.

Wer PlayStation VR2 und PlayStation Plus Premium hat, erhält im Zuge der Days-of-Play-Aktion ab dem 6. Juni 2024 Zugriff auf diese PSVR2-Spiele:

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord

Walkabout Mini Golf

Synth Riders

Before Your Eyes

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapters 1 & 2

Weiterhin wurden auch noch erste weitere Spiele für PlayStation Plus Extra und Premium bestätigt. Hier die Spiele für PS5 und PS4:

Dredge | PS4, PS5 (verfügbar ab 29. Mai)

Lego Marvel Super Heroes 2 | PS4 (verfügbar am 31. Mai)

Cricket 24 | PS4, PS5 (verfügbar am 5. Juni)

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition | PS4, PS5 (verfügbar am 7. Juni)

Außerdem kommen die folgenden drei Spiele für die PlayStation 2 am 11. Juni 2024: